«Если не будет мест в больнице, дети будут ухаживать за вами в скафандре» 2 7.05.2020, 12:47

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Иллюстрационное фото

Дочь заболевших COVID-19 предупреждает от легкомыслия.

«Родители ходили в церковь, посещали поликлинику, мы не могли убедить их остаться дома. Сейчас оба в больнице, отец на ИВЛ». IT-менеджер Юлия поделилась историей болезни своих родителей в надежде, что их печальный пример поможет другим понять, насколько опасна ситуация сейчас и как важно оставаться дома. Юлия пожелала сохранить анонимность из уважения к частной жизни своих родственников, передает «Радыё Свабода».

«Это все выдумки и теории. Мы осторожны, мы все контролируем»

81-летний отец и 79-летняя мать Юлии находятся с коронавирусной инфекцией в 3-й больнице Минска с 1 мая. Отец в реанимации, мать - в обычном отделении. Врачи делают все возможное, Юлия ищет доноров плазмы через социальные сети. Всего этого могло не быть, убеждена она, если бы родители оставались дома.

«Трудно сказать, где они могли заразиться, потому что таких мест было очень много. Родители - очень активные члены церковного сообщества. Мы просили, убеждали, предлагали организовать что-то онлайн, но это было бессмысленно: «Нет, мы не можем». Ссорились даже. Для мамы это было очень важно: «Люди играют в футбол, почему же в церковь нельзя ходить?» Я ее понимаю. Это же мои родители, я не могу им командовать. Очевидно, что у людей сверху очень четкий посыл Лукашенко, что ничего страшного не происходит. Мой папа прислушивается к тому, что говорят в телевизионных новостях. «Это все теории. Это не так уже и опасно», - сказали мне родители.

Юлия рассказывает, что ее родители ходили в церковь на Пасху. Сразу после праздников несколько священников забрали из церкви в больницу, но родители не рассказали об этом детям. Отец Юлии в это время ходил в поликлинику за рецептами. Изменилось ли отношение родителей к угрозе коронавируса, когда они заразились? «Я не знаю. Папа на ИВЛ, маму стараемся не беспокоиться, таких вопросов не задаем», - говорит женщина.

«Как раз в это время умерла моя свекровь. За день до ее похорон я звоню родителям и чувствую, что происходит что-то странное. Отец говорит, что его мать пошла в аптеку за аспирином, а у него на второй день была температура 38 и слабость, но он думает, что это неврология, поэтому, когда эпидемия пройдет, он пойдет к неврологу. Еле уговорила вызвать участкового врача, который пришел вечером на следующий день, прописал антибиотики и сказал, что в легких все чисто. На следующий день после похорон свекрови выяснилось, что и у мамы высокая температура. Таким образом, папа - неделя с температурой, мама - три дня, и обоим категорически запрещено вызывать врачей. Как маленькие дети».

«Если не будет мест в больнице, дети будут ухаживать за вами в скафандре»

Юлия и ее сестра решили сами позаботиться о родителях, так как невозможно оставить больных людей без присмотра, а от госпитализации они отказывались. Но им же нужно было самим защититься от заражения.

«Сестра предложила надеть медицинские костюмы. Это было 1 мая. Она нашла, где их шьют. Приехали, и там через час сшили костюм моего размера. Мы взяли пять костюмов, маски, бахилы. Я купила перчатки. Взяла у мужа очки для работы с металлом. Пока сам не наденешь защитный костюм и не походишь в нем, не поймешь, что это такое. Ничего не слышно и не видно, очки запотевают, костюм шумит. Жарко, как в полиэтиленовом пакете. Все мокрое, все липнет. Действительно ужасно Когда зашла в квартиру своих родителей, они сказали: «Ты не можете здесь в этом жить». «А что мне остается? Без «скафандра» ходить не буду». Если бы в больнице не было мест, то пришлось бы заботиться о них в «скафандрах».

По словам IT-менеджера, система работы с пациентами с коронавирусом очень точна.

«Есть алгоритм, и я вижу, как он работает. Мы вызвали скорую помощь. Когда я сказал диспетчеру, что мои родители ходили в церковь, она сразу же ответила: «Все ясно». Приехала бригада. Мы ждали их в костюмах во дворе. Из машины скорой помощи выходит неэкипированная врач и спрашивает: «А кто вы?» «Мы дочери», - и рассказали всю историю. Врач надела такой же скафандр и пошла в квартиру родителей одна. Фельдшер и водитель ждали внизу. Вернулась и сказала, что будут искать, куда их можно будет положить. В результате повезли в приемную 3-й больницы. Посоветовала нам поехать за ними, припарковаться возле больницы и ждать звонка, когда их госпитализируют. В полпервого ночи они положили. Утром позвонила мама и сказала, что папе сразу дали кислород».

Как и все родственники пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, Юлия жалуется на отсутствие информации из больницы.

«Понимаете, выходные, справочная не работает. Раньше была система постов, ординаторских, можно было позвонить в отделение. Теперь ничего нет. Я понимаю, почему они так сделали. Если вы в этом защитном снаряжении, то к телефону подойти не можешь. Мобильный тоже не можешь взять. Зашел в «грязную зону» - и оставайся там, какие телефоны? Такой режим. Я это понимаю. Но очень сложно переносить неизвестное.

Нам повезло: мы нашли знакомых и узнали, что мой отец в тяжелом состоянии, его перевели в реанимацию. У мамы все нормально, в том смысле, что ей не нужна реанимация. Отец все еще находится на аппарате ИВЛ, его состояние очень тяжелое».

Почему и как ищут доноров плазмы

Юлия разместила на своей странице в Facebook пост о помощи найти доноров плазмы для своего отца. Это была инициатива не врачей, а ее и сестры.

«Очень тяжело мириться с тем, что ничего нельзя сделать. Мы инициировали поиск донора плазмы на случай, если понадобится. Но это не совсем правильно, так не делается. Хотя, когда публиковали пост, мы не знали об этом. Вся информация о донорах находится в РНПЦ трансфузиологии в Минске. Но очень мало людей, которые подходят на донора. Есть очень широкий список условий, чтобы человек подошел. Люди начали реагировать на мой пост, мне рассказали историю, когда нашли донора с 4-й группой крови, подождали 14 дней, сдали анализы, а тест показал наличие активных вирусов.

Анализа на антитела к вирусу у нас не проводят, еще не аккредитован, поэтому можно рассчитывать только на официальную историю болезни. И переливание плазмы - не панацея, она не всем поможет и не всегда. Должны быть показания. К сожалению, все, что могут сделать врачи, можно перечислить на пальцах одной руки. Противовирусная терапия против этой инфекции еще не найдена.

Всем сначала прописывают антибиотики: хотя инфекция не бактериальная, но антибиотики улучшают клиническую картину, поэтому их назначают всем, так делают во всем мире. Если состояние тяжелое, дают кислород, назначают антикоагулянты. Дальше есть варианты, их немного, для их назначения требуется консультация инфекциониста. Вы можете попросить, чтобы вас пригласили на консультацию к инфекционисту, если ваши близкие находятся в критическом состоянии, в реанимации. Мы так и сделали. Пришел инфекционист и сказал, что все сделано правильно и больше ничего не может быть сделано. От этого нет лекарства».

«А люди за это платят своей жизнью»

Юлия считает, что должна быть очень серьезная пропаганда, направленная на то, чтобы люди берегли себя.

«Я возмущена этой позицией нашего «гаранта», что «я не могу отменить парад, потому что все будут думать, что я напуган». А люди за это платят жизнью, чтобы никто ничего не подумал о Лукашенко. Нет целенаправленного решения - запретить сборы, футбол, отменить субботник и парад; носите маски, держите дистанцию. Нет целенаправленной пропаганды осторожного поведения. Это комплекс мероприятий, и когда это его нет, история начинается, как с моими родителями.

3-я больница - отличные доктора-офтальмологи, лучшие в стране. Сейчас офтальмологи, кардиологи и другие врачи сейчас лечат COVID-19. Их всех переучили. Это огромная работа - переквалифицировать так много людей. И тем, кто здоров, было бы неплохо подумать, что вашу пневмонию будет лечить офтальмолог, и в реанимации с вами будет студент, потому что больше никого нет. Врачи заражаются, заболевают, умирают, даже если есть средства предосторожности, потому что очень большая вирусная нагрузка. Особенно на реаниматологов. Врачи болеют и умирают, а на их места новых не родят так быстро. Реаниматолога быстро не научишь. А люди не понимают этого, и власти не информируют их об этом. Вот почему они ведут себя легкомысленно и могут заболеть, как мои родители».