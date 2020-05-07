В США начали говорить о создании альтернативы ВОЗ 12 7.05.2020, 12:57

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Вашингтон готов основать свое агентство для охраны здоровья людей.

США могут создать альтернативу Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которая, по их мнению, не справилась с пандемией COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео заявил, в эфире телеканала Fox Business, передает ТСН. По его словам, власти страны оценивает свои дальнейшие планы относительно ВОЗ.

"Президент поставил нам четкую цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ вновь потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", - подчеркнул Помпео.

Он добавил, что США найдут способ, чтобы остаться мировым лидером по выработке мер в сфере охраны здоровья. Помпео отметил, что Вашингтон знает, как проводить международные кампании в области медицины, и поэтому готов основать свое агентство для охраны здоровья людей.