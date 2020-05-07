Житель Ушачей об эпидемии: Умер сосед мой и его дочь - молодая, сильная 1 7.05.2020, 13:06

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Масштабы катастрофы в райцентре замалчиваются властями.

На прошлой неделе сообщили о первой смерти из-за коронавируса в Ушачах, и тишина… Официальной статистики по райцентру нет, поэтому в каждом дворе она собственная, и свидетельствует о распространении вируса, сообщает «Белсат».

В рабочий день людей на дворе немного. Большая часть прохожих в центре Ушачей масок не надевают. Родители гуляют с детьми в парке, а улицы патрулирует местная милиция – все тоже без масок. Как и в других райцентрах на Витебщине, официальную информацию по количеству больных коронавирусом власть оставляет для себя и рапортует начальству в Минск… но не своим жителям.

«Все умалчивается, вы же сами знаете», — вздыхает местная жительница.

Сама в маске, которую надела уже во время разговора:

«Если верить слухам, то у нас больница вся заполнена, людей очень много, около 40 человек наверняка. Инфекционное отделение заполнено и терапия. Когда читаешь прессу и публикации все, почему-то там тест делается буквально сутки, а у нас результат приходит через 10 суток. За это время можно заразить других людей».

Первые сведения о больных коронавирусом в Ушачах появились в последних числах апреля. С положительным результатом теста умерла работница местного райпо. Другие работники общества – в больнице или на карантине. Однако магазины организации в городке по-прежнему работают. На одной только центральной – Ленинской улице – их несколько. Работники магазинов ситуацию не комментируют.

Дальше от центральных улиц находятся более мелкие магазины товарищества. В один из них пускают только по три человека, поэтому другим покупателям приходится ждать перед входом.

«Пару недель уже так «отпускают». Сначала по одному человеку входили, теперь по трое. Больных много. Если это правда. Но нам никто ничего не скажет. Даже чтобы детей в школу пустить, хотелось бы знать, сколько у нас больных. Как каникулы закончились, я написала заявление в школе и оставила ребенка дома. Мне ребенок дороже, чем школа», — делится с belsat.eu женщина из очереди перед магазином.

В Ушачах проживают около 6 тыс. человек, поэтому хорошая часть жителей друг друга знают. Так к разговору присоединился мужчина среднего возраста, знакомый первой покупательницы:

«Умер сосед мой, Коля, — говорит. — И дочь его умерла, молодая, сильная, на почте работала. А жена в больнице с тем самым вирусом. У меня был контакт с Николаем – и в баню ходил, и воду брал у него. Я перепугался и бегом в больницу! Посмотрел врач меня. Температура нормальная, простая простуда. То не заразился».

Местные жители рассказывают о больных коронавирусом, об отдельных смертях и о большом количестве людей с пневмонией, однако существенного увеличения смертности в райцентре не наблюдают. Такого же мнения работница здешнего ритуального магазина:

«Про РАйПО это правда, что Лена умерла. 49 лет было ей. Но в нашем магазине посетителей не прибавилось, поэтому не скажешь, что у нас смертность от ковида этого зашкаливает. Вчера и сегодня у нас вообще никого не было. Умер мужчина в возрасте 83 года, так как сломал шейку бедра. Другой – тоже не от этого».

Для посетителей ритуального магазина также ввели специальные правила – входит исключительно в масках и не более двух человек одновременно, также просят покупателей держаться на расстоянии:

«Мы тоже боимся. Люди к нам приходят разные, мы не знаем, где и с кем они общались. И у нас спектр услуг полный – от помыть до закопать. Но отношение людей к опасности разное – кто-то берегется, а другой думает, что проскочит. Было, что положили женщину в больницу с пневмонией, и уже умер кто-то из ее родственников, а она потом пришла к нам с кашлем и без маски. Сделаешь замечание, еще и крайним останешься».

Очереди только на флюорографию

На окраине города находится поликлиника и районная больница. Людей рядом с ней хватает, большинство из них пользуются масками. У входа на скамейке сидит пара пожилого возраста, женщина уговаривает мужа:

«Нам надо ложиться в больницу, потому что пневмония у обоих. Никто не делал тесты, но сказали ложиться, а этот – указывает на мужа – не хочет, ревет – надо ехать домой».

Вместе с супругами приехала их дочь, которая также давит на отца:

«У мамы пневмония, снимок вот сделали. КТ не делали, я даже не знаю, делается ли у нас такое, вряд ли. У нас только флюорография есть. Очень много людей болеют. С подтвержденным вирусом лежат в инфекционной, а остальные – в терапии».

Сбоку от основного здания больницы находится инфекционное отделение. Территория вокруг него ограждена, но передачи для родственников принимают.

«Мои родственники лежат в инфекционном отделении с коронавирусом. Я приходила с передачей», — говорит молодая женщина в маске. – «Пневмония у троих – брата, мамы, отца. У меня тест был отрицательный. Сначала и отец попал с высокой температурой, но первый мазок не показал коронавирус. Через неделю в терапии вирус нашли. Полагаю, там его и подцепил от соседей по палате».

Кроме пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, больница по-прежнему обслуживает и других больных:

«Персонал хорошо работает, всех принимает. Очереди только на флюорографию. Люди некоторые очень паникуют и действительно боятся».

Что в городе эпидемия, местные медики подтверждают, однако подробностей или статистики руководство больницы не разглашает.