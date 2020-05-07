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Мэр Москвы объявил о введении «масочного режима»

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  • 7.05.2020, 13:33
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Мэр Москвы объявил о введении «масочного режима»
СЕРГЕЙ СОБЯНИН

Также он назвал реальное число заразившихся коронавирусом в столице России.

В московском транспорте вводится режим обязательного ношения масок и перчаток, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24», пишет meduza.io.

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать, поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска — все это остается в силе», — сказал Собянин.

С 12 мая в Москве, как ранее объявил мэр города, будет разрешено работать всем промышленным предприятиям города и стройкам. Говорить о снятии ограничений для предприятий сферы услуг, заявлял Собянин 6 мая на совещании с президентом РФ, пока преждевременно.

Также Сергей Собянин сообщил в интервью, что количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения, это около 300 тыс. человек, передает tass.ru.

«То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.», - сказал мэр.

По последним данным, в столице России подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в всей России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.


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