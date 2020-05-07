Треть белорусских компаний рискуют закрыться 2 7.05.2020, 13:45

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Самая «больная» проблема бизнеса — падение выручки.

Еще в январе-феврале около 40% компаний строили оптимистичные планы на год, а сейчас многие бизнесы теряют доходы и работников. Как им пережить пандемию? Разбирался сайт «Завтра твоей страны».

Центр экономических исследований BEROC озвучил результаты опроса 100 выбранных произвольно микро, малых и средних предприятий Беларуси. Исследование проводило Mia Research с 13 по 27 апреля.

Без «подушки безопасности»

Самая «больная» проблема бизнеса в условиях пандемии COVID-19— падение выручки. С ней столкнулись 64% опрошенных компаний, рассказал старший научный сотрудник BEROC Родион Морозов во время онлайн-встречи в рамках «Открытого диалога по экономическим реформам».

В сферах творчества, спорта, развлечения и отдыха 9 из 10 бизнесов потеряли более 20% доходов. О сокращениях сообщило около половины компаний транспортной, курьерской и почтовой отрасли, в образовании и гостиничном бизнесе увольняли работников около 40% компаний, в сфере развлечений и спорта — примерно треть.

Об отсутствии долгосрочной «подушки безопасности» заявили 78% бизнесов, занимающихся услугами по временному проживанию и питанию, и 70% компаний, занятых в сферах творчества, спорта, развлечения и отдыха. В лидеры по отсутствию двухмесячной подушки безопасности также попало строительство, где резервов нет у 60% компаний.

— Более трети опрошенных компаний имеют «подушку безопасности» менее, чем на 2 месяца, и без поддержки со стороны государства этот период они не переживут, — констатировал Родион Морозов.

Как спасается бизнес

Большинство максимально оптимизирует расходы, почти половина урезает те из них, которые не связаны с оплатой труда, снижает расходы на аренду, а также взаимодействие с поставщиками и подрядчиками. 25% предприятий малого и среднего бизнеса заявили о сокращении работников.

Около 35% бизнесов готовы предоставлять скидки и отсрочки своим клиентам, а 14% —предоставляют дополнительные услуги бесплатно.

— В целом около 58,4% предприятий готовы поступиться своими интересами, чтобы сохранить партнеров, клиентов, поставщиков, – рассказал Родион Морозов. — Это говорит о том, что бизнес реагирует на ситуацию.

Кто рискует больше всех

— Для строительства, торговли и промышленности после завершения пандемии и с наступлением рецессии ситуация не будет положительной, — прогнозирует Родион Морозов.

Он провел параллель с 2015-2016 годами, когда в стране наблюдалась рецессия, а смертность предприятий тогда превысила рождаемость на 4,8%. Сейчас число компаний в этих отраслях, скорее всего, также будет сокращаться.

— Но даже если часть предприятий из этих сфер умрет, то после кризиса весьма велика вероятность, что на их место придут новые или те же самые, но в немного ином формате. Для них сейчас самая адекватная стратегия – минимизация издержек на период кризиса, а также ликвидация бизнеса, чтобы после окончания кризиса переродиться, – считает Родион Морозов.

А вот ИТ и профессионально научно-техническая сфера уже перестраиваются.

—В период прошлой рецессии выручка этих направлений росла. Сейчас для них важно пережить этот сложный период, к которому они пытаются активно адаптироваться, – считает Родион Морозов.

В сложившейся ситуации экономист рекомендует бизнесу отслеживать и управлять краткосрочной ликвидностью, чтобы продержаться или вовремя ликвидировать бизнес, сохранив средства для нового старта, осваивать альтернативные варианты цепочек поставок и форматов деятельности, а также вести прозрачный, прямой и регулярный диалог с клиентами, партнерами и государством.

Чем может помочь государство

Наиболее принципиально важная вещь для большинства предпринимателей (62%) – это налоговые каникулы. За снижения арендной платы выступило 38,6% респондентов. Временного снижения отчислений в Фонд социальной защиты и отмены штрафных санкций за несвоевременность расчетов по налогам и сборам хотели бы 31,7% и 23,8% соответственно.

Обращение к финансовым ресурсам (льготные ставки, кредитные гарантии), как показал опрос, пока не является для белорусского бизнеса критической потребностью.

Государство, по мнению эксперта BEROC, должно помочь бизнесу пережить кризис. И тогда после его окончания наиболее эффективные предприятия смогут быстро восстановиться и обеспечить предложение рабочих мест и рост экономики.

Экономист также рекомендует государству создать условия, чтобы часть бизнеса могла «законсервироваться» или ликвидироваться с минимальными издержками.

— Это позволит не потратить деньги, которые могут быть вложены после завершения пандемии в создание нового бизнеса, и в целом не разочароваться в условиях ведения бизнеса в Беларуси и роли государства в этом, — считает эксперт BEROC.