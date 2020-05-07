Сейм Польши разрешил голосовать на выборах президента по почте 7.05.2020, 14:04

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Вето Сената отклонено.

Польский Сейм отклонил вето Сената на законопроект о голосовании по почте на президентских выборах. За отклонение проголосовали 236 депутатов, 213 было против, 11 депутатов воздержались. Для отклонения вето необходим был 231 голос. Теперь законопроект попадет на стол президента, сообщает «Польское радио».

В результате соглашения лидеров «Права и справедливости» и «Согласия» - Ярослава Качиньского и Ярослава Говина - Объединенные правые силы поддержали законопроект о проведении голосования по почте. Однако выборы не состоятся 10 мая.

В совместном заявлении председателей «Права и справедливости» и «Согласия» - Ярослава Качиньского и Ярослава Говина - сказано, что будет назначена новая дата проведения выборов по почте. Кроме того, они будут организованы Государственной избирательной комиссией (PKW).

Оба политика заверили, что их партии подготовили решение, которое будет гарантировать полякам возможность принятия участия в «демократических выборах». В совместном заявлении лидеров партий сказано, что после 10 мая и заявления Верховного суда Польши о недействительности выборов, ввиду того, что они не состоялись, спикер Сейма объявит новую дату президентских выборов.

Кроме того, «Согласие» Ярослава Говина поддержит закон об особых правилах проведения всеобщих выборов президента РП в 2020 году. «В то же время совместно с «Правом и справедливостью» мы представим изменения, которые будут внесены в этот закон», - отмечается в заявлении.