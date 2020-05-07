Врач из Витебска: Посмотрев сюжет на БТ, я и мои коллеги пришли в ярость 7.05.2020, 14:09

1,926

Иллюстрационное фото Belta.by

Медик жестко ответил на пропаганду властей.

Врач из Витебского областного клинического центра рассказал о реакции своих коллег на репортаж Белорусского телевидения, в котором утверждалось, что городские больницы были готовы к эпидемии Covid-19, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Посмотрев сюжет на БТ, я и мои коллеги из отделения реанимации пришли в ярость! - пишет он. - Оказывается, у нас и средства защиты есть, и потоки пациентов были разделены, в общем, все было прекрасно.

На самом деле было так. Наша больница начала работать с коронавирусом 24 марта. Пациентов было очень много, поэтому на помощь терапевтам пришли реаниматологи и гинеколог. Средств защиты не было, только марлевая повязка, перчатки, шапочка. Поначалу даже рентгенолога дежурного не было, поэтому ложили в стационар всех подозрительных. И так было несколько дней.

Наш доктор-реаниматолог в строительном магазине покупал за свои деньги защитные очки, экраны. Потом, конечно, средства защиты появились, но в недостаточном количестве. Их и сейчас не хватает, поэтому одноразовые костюмы и респираторы кварцуются, превращаясь в многоразовые.

Информации по коронавирусу было немного. Наша заведующая ночами смотрела вебинары, скачивала зарубежную литературу, чтобы где-то перенять опыт лечения таких пациентов. Заведующая сама развернула отделение на 12 коек вместо шести, месяц жила на работе, контролировала состояние всех пациентов, находящихся в больнице.

У нас есть чем гордиться! Мы сняли с аппаратов ИВЛ семь человек, это наша победа!Поначалу в наше отделение никто не входил. Лишь после приезда министра нас стала посещать администрация. Из-за неправильной организации потока пациентов заболели наши коллеги: терапевты, хирург, медицинские сестры.

Есть и те, кто ушел на больничный, в отпуск за свой счет, так сказать, переждать. Это как кому позволяет совесть.

27 марта мы, врачи, сдали тесты на коронавирус, 28 марта получили ответы, сейчас результатов ждем по 7-10 дней.

За несколько дней заполнили всю больницу, потом эта учесть постигла и другие больницы города. 31 марта нам предложили изолироваться в гостинице Витебск. Зачем, если мы всю неделю ходили домой и заражали своих родных. Поздновато, батенька.

Пациентов, которые полегче, переводили в другие больницы, в афганский центр. Мы постоянно принимали новых.

Про дезинфекцию - отдельная тема! Жалко, что не додумались записать видео этого шоу, сами в шоке были. Пришел какой-то мужик, побрызгал по стенам в течение минут 15 при наличии в отделении 11 человек и доложил о проведении дезинфекции.

Хочется сказать огромное спасибо. "Витконпродукту" - за пульсоксиметры, кислородные концентраторы, отсосы, "Марко" - за обувь, волонтерам - за чай, кофе, печенье, неравнодушным людям - просто за хорошие слова и вашу поддержку".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.