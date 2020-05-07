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Washington Examiner: США все равно выйдут из пандемии мировым лидером

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  • 7.05.2020, 14:27
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Washington Examiner: США все равно выйдут из пандемии мировым лидером
Фото: Getty Images

Конкуренты Вашингтона остаются далеко позади.

Длящаяся уже несколько месяцев пандемия коронавируса наглядно показала, насколько слабо был готов к ней Вашингтон, проявивший неорганизованность и продемонстрировавший, как плохо он оснащен для борьбы с эпидемией. Когда этот кризис закончится, оба конца Пенсильвании-авеню должны будут проанализировать свою работу, извлечь уроки и использовать накопленный опыт для подготовки к аналогичным сценариям в будущем, пишет издание Washington Examiner (перевод - inosmi.ru.

Но не следует раздувать шумиху из того, чего нет. Это не начало новой эры в международных отношениях, когда США утратят свое величие и славу, враги Вашингтона начнут выходить за установленные рамки, проверяя, что они могут делать безнаказанно, а стратегические соперники Америки Россия и Китай заполнят образовавшийся вакуум. Слухи об ослаблении позиций США на мировой сцене сильно преувеличены, и в них игнорируется то, насколько опустошительным оказалось воздействие коронавируса на наш мир.

С этой пандемией борются почти все страны на нашей планете.

Еще до того, как covid-19 нанес свой удар по России, экономическая ситуация в стране была далеко не блестящей. Россия со своим 145-миллионным населением могла похвастаться ВВП в размере 1,7 триллиона долларов, что меньше, чем у Италии и Южной Кореи, где уже несколько лет существует экономическая нестабильность. Заниматься бизнесом в России рискованно. Русские предпочитают хранить свои деньги в европейских банках и вкладывать их в европейскую недвижимость. А привлечь прямые иностранные инвестиции Россия не в состоянии.

Вирус еще больше усложнил ситуацию для Кремля. Путин любит изображать из себя умного и сильного лидера, без особых усилий руководящего страной. Но сейчас этот бывший оперативный сотрудник КГБ сталкивается с экономическим спадом, который может нанести существенный удар по его рейтингам. По прогнозам Международного валютного фонда, в текущем году российская экономика потеряет 5,5% своего ВВП. Российские владельцы малых предприятий могут обанкротиться, если Москва не придет на помощь и не окажет им финансовую поддержку. Российский министр финансов уже предупредил, что расходуя по 300 миллионов долларов в день, Кремль в этом году может потратить почти половину из своего фонда сбережений, в котором 165 миллиардов долларов. Простым россиянам из провинции надоела некомпетентность Кремля.

Путин далеко не тот хитрый и расчетливый геостратегический гений, каким его часто изображают на Западе. Он все больше похож на старого, оторвавшегося от действительности члена советского Политбюро, который укрылся на своей вилле и самоизолировался от бурлящей действительности.

Китай может оказаться даже в худшей ситуации. Пекин скрывает информацию о вирусе и отчаянно пытается предстать в образе доброжелательной державы, но это серьезно вредит его международной репутации. Что касается экономики, то в Китае впервые за несколько десятилетий начался экономический спад (в первом квартале сокращение китайской экономики составило 6,8%). Но самый большой ущерб Китай понес в сфере геополитики, поскольку все новые страны Европы, Африки и Юго-Восточной Азии открывают глаза и начинают понимать, что означает многолетняя хищническая деятельность Китая в сфере экономики, а также его тактика дипломатического давления.

Агрессивность китайского дипломатического корпуса, который бессмысленно повторяет идеологические стереотипы правящей коммунистической партии, раздражает те европейские страны, которые в более простые времена часто соглашались на уговоры Пекина. Если раньше к дезинформации относились пренебрежительно, считая ее обычным методом работы авторитарного государства, то теперь ее оценивают со всей серьезностью, какой она заслуживает. Такие разные страны как Франция, Уганда, Гана, Кения и Казахстан вызывают китайских дипломатов и устраивают им разносы за все, начиная с расистского отношения к африканцам в Китае и кончая целенаправленной дезинформацией.

Руководители из ЕС, такие как представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель (Josep Borrell), начинают со все большим скепсисом смотреть на Китай. Пекин это замечает. В правительственном докладе для служебного пользования подчеркивается рост антикитайских настроений в мире и говорится, что это может поставить под угрозу китайскую инфраструктурную инициативу «Один пояс — один путь» стоимостью триллион долларов. Мы наверняка станем свидетелями того, как страны диверсифицируют свое производство с целью снижения зависимости от китайских поставок. Японский премьер-министр Синдзо Абэ уже многое сделал в этом отношении. В прошлом месяце он объявил о создании фонда на два миллиарда долларов, цель которого — помочь японским компаниям в выводе своих предприятий из Китая.

Ни у кого не должно быть никаких иллюзий, что коронавирус каким-то магическим образом удалит Китай и Россию с карты соперников США. Так или иначе, наш мир вступил в эпоху соперничества великих держав. Администрации Трампа (как и всем прочим администрациям после нее) следует продолжать вносить изменения в стратегию национальной безопасности. Такие изменения требуют, чтобы Соединенные Штаты уделяли меньше внимания Ближнему Востоку и проводили более прагматичную дипломатию, отстаивая интересы своей национальной безопасности.

Но не будем вводить себя в заблуждение. США не рухнут подобно Римской империи. Мир после коронавируса будет примерно таким же, как и до него. Если Вашингтон извлечет из этой пандемии правильные уроки и начнет наращивать внутренний потенциал и возможности, то США после кризиса станут более сильными и подготовленными, чем прежде.


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