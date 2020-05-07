636 студентов-медиков работают в больницах и поликлиниках Минска с больными коронавирусом 2 7.05.2020, 14:36

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В столице не хватает врачей.

С больными коронавирусом в Минске сейчас работают 636 студентов и интернов, рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко, передает belta.by.

«Помощь городским специалистам оказывают 636 студентов и учащихся БГМУ и двух столичных медицинских колледжей. В частности, вместе со старшими коллегами в больницах и поликлиниках по собственному желанию работают санитарками и санитарами 30 учащихся колледжей и студенты 1-3 курсов медуниверситета. Студенты 4-6 курсов оказывают помощь в качестве медсестер и медбратьев

Для всех медработников, которые находятся на переднем фронте борьбы с эпидемией коронавируса и хотят обезопасить своих близких, ограничив контакты с ними, по решению Минского городского исполнительного комитета были выделены две гостиницы - East Time и IT Time. Сейчас там проживают более 300 сотрудников различных медицинских учреждений» - рассказал он.