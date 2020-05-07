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Видеофакт: На минском кладбище хоронят работников «скорой помощи»

  • 7.05.2020, 15:08
  • 2,462
Видеофакт: На минском кладбище хоронят работников «скорой помощи»

Медики проводили в последний путь своих коллег.

На Западном кладбище в Минске сегодня утром хоронили умерших работников скорой помощи, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Жуткое зрелище. Работники скорой помощи хоронят своих коллег. 7 мая, 10 часов утра. Минск, Западное кладбище", - пишет очевидец.

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