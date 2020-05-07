Видеофакт: На минском кладбище хоронят работников «скорой помощи» 7.05.2020, 15:08

2,462

Медики проводили в последний путь своих коллег.

На Западном кладбище в Минске сегодня утром хоронили умерших работников скорой помощи, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Жуткое зрелище. Работники скорой помощи хоронят своих коллег. 7 мая, 10 часов утра. Минск, Западное кладбище", - пишет очевидец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.