Версия Минздрава: 20168 человек заразились коронавирусом в Беларуси
- 7.05.2020, 15:13
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Сколько же заразившихся на самом деле?
Минздрав Беларуси заявил, что в стране 20168 заболевших коронавирусом. Министерство пишет, что 116 человек умерли от COVID-19.
Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».
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