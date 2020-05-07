Версия Минздрава: 20168 человек заразились коронавирусом в Беларуси 7.05.2020, 15:13

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Сколько же заразившихся на самом деле?

Минздрав Беларуси заявил, что в стране 20168 заболевших коронавирусом. Министерство пишет, что 116 человек умерли от COVID-19.

Официальные цифры никак не отображают реального положения дел с коронавирусом в Беларуси. Предлагаем вам ознакомиться с интерактивной картой заражений COVID-19 в нашей стране от Telegram-канала «Баста».

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