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Польская компания готовит серию чартертов для перевозки украинских работников

  • 7.05.2020, 15:15
Польская компания готовит серию чартертов для перевозки украинских работников

Все расходы фирма берет на себя.

Польская компания по международному трудоустройству Gremi Personal готовит серию чартерных рейсов из Украины для польских работников, а также для украинцев, которые имеют рабочие визы и контракты на работу в Польше, пишет nv.ua.

«Для наших работников чартерный перелет будет бесплатным. Компания берет на себя все расходы. Кроме того, Gremi Personal берет на себя организацию для украинских работников 14-дневного карантина, который обязательно нужно пройти в Польше», — заявил собственник Gremi Personal Евгений Кириченко.

Компания также отмечает, что согласно требованию украинских властей, со всеми работниками, которые воспользуются чартерным перелетом, заключены долгосрочные контракты на работу в Польше, а также они обеспечены медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

«Речь идет не о сезонных работниках. Мы получаем огромный запрос от польских компаний на рабочую силу из Украины. Также наши работники, которые временно выехали в Украину после закрытия границ, хотят вернуться назад, но не могут из-за сложностей с пересечением наземной границы. Получаем мы и многочисленные запросы на вакансии от украинцев, которые ищут работу в Польше. Запрос очевиден с обеих сторон, и мы его будем стараться удовлетворить», — сообщил Кириченко.

Также сообщается, что по данным аналитического центра Gremi Personal, 67% украинцев, которые выехали из Польши из-за карантина, хотят вернуться назад.


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