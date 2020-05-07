Эпидемия охватывает Гомель: роддом освобождают под больных COVID-19 6 7.05.2020, 15:35

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иллюстрационное фото kp.by

Жители города рассказали, как проходила эвакуация женщин с новорожденными детьми.

Новые случаи коронавируса в Гомеле. Очаг Covid-19 обнаружен в общежитии Гомельского государственного университета. Родильное отделение городской больницы №3 освобождают под зараженных коронавирусом, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Гомель, общежитие Гомельского государственного университета имени Скорины №4. Позавчера вынесли двух студентов с 8 или 9 этажа. По поводу диагноза пока ничего не известно. Иногородних студентов просят не приезжать в общежитие, а оставаться дома.", - пишет читатель.

"27 рожениц из родильного отделения Гомельской городской клинической больницы №3 вместе с новорожденным перевезли "скорыми" в областную больницу на улице Братьев Лизюковых. Те, кто мог нести сам, несли малышей сами. Тем, кто после кесарева, помогали нести акушерки", - сообщает подписчик.

Несколько отделений Гомельской городской клинической больницы №3, в том числе и родильное, освободили под зараженных Covid-19", - сообщила сотрудница больницы.

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