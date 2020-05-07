закрыть
7 мая 2020, четверг, 18:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эпидемия охватывает Гомель: роддом освобождают под больных COVID-19

6
  • 7.05.2020, 15:35
  • 3,317
Эпидемия охватывает Гомель: роддом освобождают под больных COVID-19
иллюстрационное фото kp.by

Жители города рассказали, как проходила эвакуация женщин с новорожденными детьми.

Новые случаи коронавируса в Гомеле. Очаг Covid-19 обнаружен в общежитии Гомельского государственного университета. Родильное отделение городской больницы №3 освобождают под зараженных коронавирусом, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Гомель, общежитие Гомельского государственного университета имени Скорины №4. Позавчера вынесли двух студентов с 8 или 9 этажа. По поводу диагноза пока ничего не известно. Иногородних студентов просят не приезжать в общежитие, а оставаться дома.", - пишет читатель.

"27 рожениц из родильного отделения Гомельской городской клинической больницы №3 вместе с новорожденным перевезли "скорыми" в областную больницу на улице Братьев Лизюковых. Те, кто мог нести сам, несли малышей сами. Тем, кто после кесарева, помогали нести акушерки", - сообщает подписчик.

Несколько отделений Гомельской городской клинической больницы №3, в том числе и родильное, освободили под зараженных Covid-19", - сообщила сотрудница больницы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая