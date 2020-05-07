Зашаталась главная скрепа 1 Эль Мюрид

7.05.2020, 15:39

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Эль Мюрид

Чем дальше Путин будет виртуальным персонажем, тем сложнее ему будет вернуться.

Итоги совещания в фюрербункере не впечатлили. Никакой конкретики, все крайне размыто и расплывчато. Что, впрочем, вполне понятно - обстановка как в Берлине в апреле 45. Где русские - неизвестно, бои идут по всему городу. В такой обстановке руководство может только демонстрировать олимпийское спокойствие на публику и орать: "Где армия Венка" в узком кругу. Какие уж тут решения.

Хаос можно проиллюстрировать решением Собянина, который с 12 мая вводит масочный режим по всей Москве. То есть, полтора месяца карантина - и только сейчас возникла догадка, что надо что-то такое делать. Хотя опять же, и здесь особых вопросов нет. Готовность к карантину была равна нулю, запас масок был исчерпан еще до начала карантина. Разговор о том, что население должно быть обеспечено этими масками в любых потребных количествах и бесплатно, не идет. Спасение утопающих - ну и так далее. Путинская Россия на войну с врагом пойдет примерно так же - солдатикам будет предписано оружие и боеприпасы закупать самостоятельно за свои. Иначе - штраф.

Что точно известно - никаких выплат населению не будет. Силуанов сообщил, что разбрасывать с вертолета наличные - это удел тех, кто печатает мировую валюту. У нас такой номер не пройдет. А потому выживать предписано за свой счет, хотя бесплатно зарыть в социальной могилке - эта услуга вроде бы еще остается.

В первую очередь потому, что в вертикали личное руководство сакрально. В любой момент любой руководитель может быть вызван в Главный кабинет, где решится его судьба. А теперь никаких вызовов нет, система сломана. И хотя вроде ничего не поменялось, снять и назначить можно и удаленно, но чисто психологически ситуация совершенно иная. Близость к телу и право непосредственного доступа к нему всегда было высшей привилегией и самым важным ресурсом. Теперь он вдруг исчез.

Вертикаль внезапно для себя учится жить и работать самостоятельно, имея Первое лицо лишь в виде живого портрета в телевизоре. Что-то типа волшебной газеты в мире Гарри Поттера с анимированными фотографиями.

Чем дальше Путин будет виртуальным персонажем, тем сложнее ему будет вернуться. Если он, конечно, вообще сможет это сделать. Кстати, в современной русской прозе уже был сюжет, где Главного начальника запустили на орбиту, откуда он и осуществлял непосредственное руководство. Фантазия внезапно оживает в виде какой-то фантасмагории.

Эль Мюрид, "Главред"