Власти Грузии решили открыть страну для иностранцев 1 июля 2 7.05.2020, 15:57

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Однако многие карантинные меры будут сохраняться.

Власти Грузии намерены с 1 июля разрешить въезд в страну иностранных туристов. Как сообщает телеканал «Рустави 2», об этом заявил глава правительства Георгий Гахария, пишет РБК.

По словам премьера, план по постепенной отмене карантинных мер предусматривает, что к 15 июня в стране должен возобновиться внутренний туризм. Привлекать гостей из-за рубежа Грузия намерена с 1 июля. Предполагается, что в этот день будут открыты сухопутные

«Страна должна быть готова к приему туристов, учитывая соблюдение всех мер безопасности», — добавил он.

Также Гахария пообещал, что 11 мая в Тбилиси будут сняты все ограничения на передвижения, а спустя три дня из столицы можно будет переехать в соседние города Рустави и Гардабани, сообщает издание Apsny.