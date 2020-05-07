закрыть
7 мая 2020, четверг, 18:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти Грузии решили открыть страну для иностранцев 1 июля

2
  • 7.05.2020, 15:57
  • 1,196
Власти Грузии решили открыть страну для иностранцев 1 июля

Однако многие карантинные меры будут сохраняться.

Власти Грузии намерены с 1 июля разрешить въезд в страну иностранных туристов. Как сообщает телеканал «Рустави 2», об этом заявил глава правительства Георгий Гахария, пишет РБК.

По словам премьера, план по постепенной отмене карантинных мер предусматривает, что к 15 июня в стране должен возобновиться внутренний туризм. Привлекать гостей из-за рубежа Грузия намерена с 1 июля. Предполагается, что в этот день будут открыты сухопутные

«Страна должна быть готова к приему туристов, учитывая соблюдение всех мер безопасности», — добавил он.

Также Гахария пообещал, что 11 мая в Тбилиси будут сняты все ограничения на передвижения, а спустя три дня из столицы можно будет переехать в соседние города Рустави и Гардабани, сообщает издание Apsny.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая