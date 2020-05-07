Врач рассказал, как кошка в доме сказывается на здоровье человека 17 7.05.2020, 15:57

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Питомец по-своему влияет на людей разных возрастов.

Специалисты назвали некоторые преимущества того, что человек владеет котом или кошкой. Одно из медицинских исследований показало, что домашний питомец из кошачьих значительно уменьшает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний благодаря снижению уровня стресса, пишет cursorinfo.co.il.

Мурчание кошки положительно сказывается на костях, сухожилиях и мышцах человека. Данное явление сказывается на восстановлении и увеличении плотности костей.

Также стоит отметить, что если с ребенком рядом постоянно находится кошка, то он намного быстрее развивается, так как в раннем возрасте это дает возможность развиться социальным навыкам, а в более старшем помогает научиться заботиться и ухаживать за животным.

Научная работа показала, что если в первые годы жизни человека в доме с ним находился питомец, то у него не появляется аллергии.

Помимо этого, общение с кошкой значительно увеличивает иммунитет. Кошки также, как и собаки могут быть хорошим другом для человека.

Многих заинтересовало утверждение, что питомец поможет человеку найти свою вторую половинку.

Опрос сообщил, что женщины больше всего обращают внимание на мужчин, которые любят домашних животных. И последним преимуществом, но и не менее важным является то, что кошки принимают человека таким, какой он есть и не осуждают его на поступки и слова.