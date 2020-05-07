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Коронавирус в Могилеве: заразившиеся есть даже в роддоме

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  • 7.05.2020, 16:02
  • 2,241
Коронавирус в Могилеве: заразившиеся есть даже в роддоме

Также есть инфицированные COVID-19 в школах и больнице скорой помощи.

О новых заразившихся Covid-19 в Могилеве сообщает Telegram-канал "Баста!". Cреди очагов инфекции - средняя школа №5 и Городская больница скорой медицинской помощи.

"Могилев, улица Островского, 32. В воскресенье приезжала бригада, проводила дезинфекцию. Вчера - две бригады: одна - обработка подъезда, вторая – проверка пациентов. В подъезде живет семья врачей, приезжали к ним. Спросили, заболел ли кто в подъезде, приехавшие ответили что нет, просто проверка", - пишет читатель.

"В роддоме Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи есть случаи заражения коронавирусом", - сообщила сотрудница больницы.

"У ученика школы №5 в Могилеве подтвержден случай Covid-19. Для учащихся, являющихся контактами первого уровня, организованы занятия по индивидуальному учебному плану", - пишет житель Могилева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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