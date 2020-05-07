Коронавирус в Беларуси выходит из-под контроля 15 7.05.2020, 16:21

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Тактика властей по борьбе с заразой проваливается на глазах.

Чтобы осознать всю серьезность происходящего в нашей стране, напомним, как власти изначально пытались бороться с распространением COVID-19. Беларусь не пошла по пути большинства европейских стран и отказалась от введения повального карантина. Вместо этого на вооружение взяли точечную тактику борьбы с коронавирусом, пишет «Салiдарнасць».

Об этой модели неоднократно говорил и Александр Лукашенко, и глава Минздрава Владимир Караник: «Мы как медицинский спецназ делаем расследование и точечную локализацию очагов».

До определенного времени эта тактика, можно сказать, вполне себе работала. Страна выучила определения «контакты первого и второго уровня», многим из них выдавали больничный на время самоизоляции.

Но каково положение дел на сегодня? К сожалению, уже почти ежедневно приходится слышать, как в разных городах людям с симптомами коронавируса отказываются выдавать направления на тестирование.

И это вам не фейк. Вчера у моей мамы в Барановичах диагностировали двухстороннюю пневмонию. У нее все симптомы коронавируса кроме одышки, но ни неделю назад, ни вчера делать тест на COVID-19 ее не отправили.

И в Барановичах, как и в других городах это, конечно, не единичный случай. По слухам, тестов в регионах очень ограниченное количество.

По любопытному совпадению два дня назад Лукашенко предложил «не париться» по поводу тестирования.

– Я уже аккуратно-аккуратно намекнул: не парьтесь вы по поводу этого тестирования. Это не совсем информативно. Тесты, особенно поначалу, были ни к черту. Неинформативность некоторых тестов была до 40 %, – заявил Лукашенко.

В чем видится главный подвох в словах Лукашенко? Можно допустить, что при пневмонии для заболевшего действительно не так важно подтвержден COVID-19 тестом или нет – специальных препаратов против коронавируса нет.

Проблема в том, что при отсутствии тестирования людям не ставят диагноз «коронавирус», а их близких, коллег и друзей не признают контактами первого и второго уровней. И, конечно, речи о самоизоляции таких граждан не идет.

Даже если кто-то догадается, что у близкого человека симптомы коронавируса, ему не дадут больничный и, естественно, он будет распространять вирус на своей работе среди коллег. Что сегодня и происходит.

Это называется пустить дело на самотек. Тактика властей по «точечной» борьбе с коронавирусом проваливается на глазах.

Что нас ожидает в ближайшем будущем, можно догадаться хотя бы по призыву Лукашенко «потерпеть еще месяц», и намеков эпидемиологов: «Где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости».

Судя по всему, пик заболеваемости в Беларуси еще только предстоит увидеть. И если власти не признают, наконец, всю опасность угрозы и не предпримут активные шаги, чтобы хотя бы обуздать масштабы распространения COVID-19, последствия могут оказаться крайне тяжелыми.