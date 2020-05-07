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Власть, предавшая свой народ

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  • Геннадий Гудков
  • 7.05.2020, 16:32
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Власть, предавшая свой народ
Геннадий Гудков

Резервы России — это фактически личный фонд Путина.

Российский министр финансов Силуанов на днях окончательно похоронил надежды миллионов российских семей, потерявшим доходы из-за корона-кризиса, на необходимую адресную финансовую поддержку.

Со стороны власти в отношении миллионов россиян сейчас творится самая настоящая подлость. Народ в час тяжких испытаний, увы, по сути предан собственным президентом и правительством, действия которых граничат с садизмом и жестокостью властей СССР 30-ые годы. Мы знаем эту трагедию под названием Голодомор, который в те страшные годы унес миллионы жизней. Сегодня, надеюсь, до Голодомора не дойдет, но миллионы обнищавших людей, разоренный бизнес и грядущая массовая безработица добром для страны не закончатся.

Цинизм и лицемерие властей особо отвратительны тем, что в России денег для поддержки людей, регионов и бизнеса более чем достаточно. На 1.03.2020 в РФ было накоплено более 570 миллиардов долларов валюты и золота. Это не считая резервов ЦБ, Минфина и ряда бюджетных фондов. Для удержания покупательной способности граждан (по ~30 тыс/месяц, усредненная зарплата по стране каждому потерявшему доходы!), сохранения бизнеса, поддержки региональных бюджетов, банков и прочего Путин должен был тратить не более 40 млрд. долларов в месяц, или не более 80-90 млрд. за весь период кризиса. В одном только ФНБ на начало кризиса было более 125 млрд. долларов!

Но резервы России — это фактически личный фонд Путина. Вдумайтесь: почти 600 млрд. долларов, 2 годовых бюджета РФ(!!!) никто, кроме Путина, не контроллирует! Более того, в России нет никаких правовых публичных процедур, кто, каким образом, на какие цели и в каком порядке может их тратить, перед кем должен отчитываться и т.д. Вообще Ничего! Именно поэтому Владиммр Путин решил (если резервы еще не разворованы) беречь эти средства для продления своего правления в условиях нефтяного кризиса. Грубо говоря, национальная «кубышка», или золото-валютные резервы России, создаваемые всем народом на «черный день», давно превратились в личные золотые песочные часы Путина, отмеряющие срок его политической жизни. Как только золотой песок истечет, путинизм закончится в ту же минуту.

Вот почему Путин «спрятался» от ответственности и народа «в бункере» за спинами губернаторов и министров, ограничиваясь пустыми обещаниями во время своих телеобращений. Очевидно, он лично принял решение «кубышку» не распечатывать, денег людям (бизнесу, регионам и т.д.) не давать, обрекая десятки миллионов на самовыживание. Ну, а придворной челяди поставлена задача найти объяснения (типа опасности инфляции), почему раздавать деньги людям — плохо. Правда, избранные придворные компании продолжают получать огромные ресурсы от государства, но никакой инфляции мы с вами не наблюлаем. Просто одни, близкие Путину люди, жиреют, а большинство впадает в нищету и разорение.

Заявления российских властей о том, что раздачи помощи не будет, с каждым днем выглядят все более издевательскими и людоедскими на фоне огромных ресурсов, бросаемых всеми нормальными странами как раз на прямую, адресную поддержку семей и экономики. Перечислять здесь, как помогают людям правительства зарубежных стран не вижу смысла: сегодня об этом уже говорят из «каждого утюга». Очевидно одно: по завершению карантина эти страны быстро восстановят свою экономику, а отложенный спрос, накопившийся за месяцы ее вынужденной «заморозки», может вызвать даже кратковременный экономический бум.

При этом Россию, поставленную на колени собственным президентом и правительством, ждет длительный экономический спад, нищета миллионов, массовое банкротство бизнеса, потеря рабочих мест и безработица. Зато «человек из бункера» сохранит в неприкосновенности свой сундук с золотом, чтобы как можно дольше удерживаться на троне в надежде дожить до более благоприятных дней. Корона-кризис, на самом деле, оказался отличным индикатором аморальности и безнравственности нынешней политической власти, решившей пожертвовать благополучием миллионов россиян ради властных амбиций и собственных привилегий.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»


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