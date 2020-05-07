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В Минске уже в конце месяца откроют новое кладбище, хотя до конца его не достроили

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  • 7.05.2020, 16:37
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В Минске уже в конце месяца откроют новое кладбище, хотя до конца его не достроили

Ряд объектов на нем откроют лишь к марту 2021 года.

В Минске до конца мая планируют открыть кладбище «Лесное», которое находится в 10 километрах от станции метро «Могилевская», сообщает «Минск-Новости».

На территории кладбища уже готовы трансформаторная подстанция, автостоянка, площадка для разворота автобусов. На кладбище проведены свет, очистные сооружения, административно-бытовое здание перекрыто плитами, завершается монтаж и отделка колумбарных стенок. Но административно-бытовое здание, общественный туалет и ряд других объектов планируют открыть во второй очереди — до марта 2021 года.

Напомним, что сейчас в Минске осталось только одно действующее кладбище — «Западное». Еще в сентябре 2019 года стало известно, что там осталось всего семь секторов и этой земли хватит до мая 2020 года. Новое кладбище «Лесное» планировали построить и открыть к ноябрю 2019 года, но сроки перенесли. В сентябре прошлого года «Гордорстрой» заявил, что строить новое кладбище начнут не раньше ноября 2019 года. По документам кладбище «Лесное» должны были строить 19 месяцев.


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