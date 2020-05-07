Линас Линкявичюс: Литва встревожена ситуацией с коронавирусом в Беларуси 5 7.05.2020, 16:55

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Линас Линкявичюс

Фото: DELFI

МИД Литвы направил официальному Минску ноту по поводу БелАЭС и призвал отменить парад.

Министерство иностранных дел направило в Беларусь ноту с настоятельным призывом уделить первостепенное внимание безопасности Островецкой АЭС, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

В ноте отмечается, что Литва и Евросоюз ждут от белорусских властей конструктивных шагов — приостановки процесса запуска Островецкой АЭС и немедленной организации визита группы международных экспертов для мониторинга процесса

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 6 мая провел телефонный разговор с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем после информации о доставке ядерного топлива на Островецкую АЭС. Разговор состоялся по инициативе литовской стороны.

«Я еще раз подчеркнул, что рекомендации международных институтов, касающиеся безопасности электростанции, должны быть выполнены до начала эксплуатации электростанции. Поэтому мы призываем Беларусь не загружать ядерное топливо до тех пор, пока все рекомендации международных экспертов не будут выполнены», — рассказал глава МИД Литвы.

Во время разговора литовский министр также выразил обеспокоенность в связи с распространением коронавируса в соседней Беларуси. «Мы встревожены ситуацией с распространением коронавируса. Мы призываем вас принять во внимание все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, как в отношении введения карантина, так и планируемого парада 9 мая в Минске. Кроме того, Беларусь просит поддержки финансовых учреждений в борьбе с COVID-19, и поэтому необходимо правильно использовать эти средства. Это важно не только для граждан Беларуси, но и для борьбы с пандемией коронавируса во всем регионе», — отметил министр.