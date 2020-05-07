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В оккупированном Крыму разбился российский боевой вертолет

  • 7.05.2020, 17:25
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В оккупированном Крыму разбился российский боевой вертолет
иллюстрационное фото РИА «Новости»

ЧП произошло недалеко от Джанкоя.

В районе Джанкоя российский транспортно-боевой вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс».

По данным СМИ, пострадали три человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Как сообщает российское информагентство ТАСС, инцидент произошел во время плановых полетов на территории аэродрома.

В Министерстве обороны России пока не комментировали ситуацию.

В конце марта в районе Феодосии упал российский самолет Су-27. По информации СМИ, он выполнял плановый полет. Позже сообщили, что пилот погиб, а его семье выплатят компенсацию.


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