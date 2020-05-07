Новые вспышки COVID-19 в Гомельской области: заражен жлобинский БМЗ 7.05.2020, 17:33

1,228

Очаги инфекции также обнаружены в Рогачеве и Мозыре.

Новые случаи Covid-19 в Гомельской области. Вспышка заражения – на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Сегодня на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине сообщили о том, что у молодого специалиста из 2-ой бригады сортопрокатного цеха №2 обнаружен коронавирус. Парень был общительный, имел контакты постоянно с многими рабочими из своей бригады и не только", - пишет сотрудник предприятия.

"Вчера в городе Рогачев Гомельской области на улице Богатырева, 149 люди в костюмах химзащиты обрабатывали подъезд. Сегодня стало известно, что в больнице лежит женщина с короной. Муж ее работает в средней школе №5 учителем трудов и проживает в том подъезде, который днём ранее обрабатывался. Их дети ходят в школу и детский сад", - сообщает житель Рогачева.

"Выявлен случай коронавируса у работника ЖКХ в Мозыре. Болеет с 25 апреля, пару дней назад перевели в реанимацию на ИВЛ, сегодня подтвердили коронавирус официально", - пишет читатель из Мозыря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.