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Медик — белорусам: Люди, дорогие, да сидите же вы дома!

  • 7.05.2020, 17:55
  • 1,083
Медик — белорусам: Люди, дорогие, да сидите же вы дома!

Во время эпидемии особенно важно избегать прямых контактов с другими людьми.

Медик обратилась к белорусам с стихотворением и попросила соблюдать меры предосторожности в связи с эпидемией, сообщает Telegram-канал "Баста!":

- Люди, дорогие, да сидите же вы дома!

Наша ведь работа вам незнакома.

Вы грозите нам клятвой Гиппократа,

Прочли бы ее сначала сами, хотя бы сжато.

После Пасхи в городе никто в маске не ходит,

Зато в поликлинику без надобности бродят.

Вот скоро заболеете и сразу запоете,

И доктора отчаянно к себе вы позовете,

И скажете что в общем-то нигде не ходили,

Лишь только «яйкi красiць» в церковку носили.

Простите меня пожалуйста, но очень мне обидно,

И писать публично ни капельки не стыдно!

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