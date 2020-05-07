Медик — белорусам: Люди, дорогие, да сидите же вы дома!
- 7.05.2020, 17:55
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Во время эпидемии особенно важно избегать прямых контактов с другими людьми.
Медик обратилась к белорусам с стихотворением и попросила соблюдать меры предосторожности в связи с эпидемией, сообщает Telegram-канал "Баста!":
- Люди, дорогие, да сидите же вы дома!
Наша ведь работа вам незнакома.
Вы грозите нам клятвой Гиппократа,
Прочли бы ее сначала сами, хотя бы сжато.
После Пасхи в городе никто в маске не ходит,
Зато в поликлинику без надобности бродят.
Вот скоро заболеете и сразу запоете,
И доктора отчаянно к себе вы позовете,
И скажете что в общем-то нигде не ходили,
Лишь только «яйкi красiць» в церковку носили.
Простите меня пожалуйста, но очень мне обидно,
И писать публично ни капельки не стыдно!
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