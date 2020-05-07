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Саудовская Аравия приняла капитуляцию России

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  • 7.05.2020, 18:05
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Саудовская Аравия приняла капитуляцию России

Saudi Aramco повышает цены на нефть на всех рынках.

После двух месяцев «ценовой войны» на рынке нефти Саудовская Аравия, похоже, решила проявить милосердие к конкурентам.

На фоне капитуляции России, согласившейся больше всех сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+, и под давлением администрации Дональда Трампа, грозившей разорвать военное сотрудничество с Эр-Риядом, государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramcо объявила о повышении цен на всех рынках, пишет finanz.ru.

Июньские поставки саудовских сортов по-прежнему будут стоить ниже докризисных уровней, однако размер скидок для отдельных клиентов сократится в 2-3 раза.

На ключевом для саудитов, азиатском рынке марка Arab Light подорожает на 1,4 доллара и будет продаваться с дисконтом в 5,9 доллара к региональному бенчмарку Oman/Dubai, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист Saudi Aramco.

Arab Extra Light станет дороже на 90 центов, стоимость тяжелых сортов Arab Medium и Arab Heavy вырастет на 1,7 доллара.

В то же время сверхлегкая нефть Arab Super Light подешевеет на 2 доллара и будет продаваться со скидкой в 5,65 доллара к цене Oman/Dubai.

На европейском рынке, где саудовская нефть конкурирует с российской Urals, Saudi Aramco уменьшит скидки в 2-3 раза. При поставках в страны северо-западной Европы Arab Extra Light подорожает на 5,8 доллара и будет продаваться на 3,1 доллара дешевле Brent (против 8,9 доллара в апреле).

Arab Light, которая в течение двух месяцев поступала клиентам с беспрецедентным дисконтом в 10,25 доллара к Brent, станет дороже на 6,55 доллара.

Цены тяжелых сортов вырастут на 6,4-6,6 доллара: скидка на Arab Medium уменьшится с 10,6 до 4,2 доллара, а на Arab Heavy - с 11 до 4,4 доллара.

Для клиентов в Средиземноморье скидки на поставки из Саудовской Аравии станут меньше почти втрое. Дисконт Arab Extra Light к Brent уменьшится с 10,3 до 3,4 доллара, Arab Light - с 10,3 до 3,5 доллара, Arab Medium - с 11,4 до 3,9 доллара, а Arab Heavy - с 11,4 до 4,2 доллара.

Цены для США вырастут на 1-1,8 доллара по всей линейке сортов.

Решение поднять «ценники» далось саудитам нелегко. Saudi Aramcо дважды переносила публикацию экспортного графика. Традиционно публикуемый 5-го числа каждого месяца, прайс-лист появился только 7 мая и оказался неожиданностью для нефтетрейдеров. Все опрошенные Bloomberg участники рынка ждали увеличения скидок, ссылаясь на слабый спрос как Европе, так и в Азии, несмотря на снятие карантина в Китае.

«Ценовой джихад», развязанных Эр-Риядом после решения Москвы хлопнуть дверью на переговорах ОПЕК+ в марте, принес плоды. По данным Bloomberg, в апреле саудовские поставки в Китай выросли вдвое, в США - достигли 1 млн баррелей в сутки, максимума с августа 2018 года.

На крупнейший нефтяной хаб северо-западной Европы - Роттердам - в апреле поступило 1,42 млн тонн саудовской нефти - вдвое больше, чем в марте. Поток российской Urals при этом сократился на 42%.

Давление на саудитов оказали США. Во время телефонного разговора с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в начале апреля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет вынужден вывести войска из королевства, если страны ОПЕК+ не предпримут мер по стабилизации рынка, рассказывали Reuters источники в Белом доме.

В конце марта сенаторы-республиканцы Кевин Крамер (от штата Северная Дакота) и Дэн Салливан (от штата Аляска) внесли в Конгресс законопроект, в котором предложили приостановить военную помощь Саудовской Аравии.


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