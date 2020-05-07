Коронавирус в Жлобинском колледже: тесты у преподавателей не берут 7.05.2020, 18:22

ФОТО с сайта: ndsmi.by

Учебное заведение переведено на дистанционное обучение.

Читатель cайта Сharter97.org сообщил о новой вспышке COVID-19 в Жлобине:

- Сегодня COVID-19 подтвержден у студента «Жлобинского металлургического колледжа». Сам студент из Светлогорска. Ранее коронавирус был подтверждена у его отца. Сам студент проживал в общежитии другого учебного заведения. Коллежд переведен на дистанционное обучение. Тесты у преподавателей никто не брал.

Напомним, сегодня появилась информация о вспышке коронавируса на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине. COVID-19 был обнаружен у молодого специалиста предприятия.