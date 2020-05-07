Завтра минчанам начнут отключать отопление 7.05.2020, 18:34

Временно отопление оставят в больницах, поликлиниках, детских садах, школах.

8 мая в Минске начнут отключать отопление. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Минского горисполкома, сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале.

В первую очередь отопительный сезон завершится для административных зданий, промышленных предприятий, жилых домов, общежитий, отелей, вузов.

Временно отопление оставят в больницах, поликлиниках, детских садах, школах.

В других регионах страны отопительный сезон завершился еще в конце апреля. А минчанам батареи отключать не спешили: еще 4 мая заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович объяснял это эпидемиологической ситуацией.