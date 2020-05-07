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Турецкая лира рухнула до исторического минимума

  • 7.05.2020, 19:25
  • 1,998
Турецкая лира рухнула до исторического минимума
Фото: Reuters

Турция мчится к очередному валютному кризису.

На торгах в четверг лира обновила минимум к доллару, падая до отметки 7,2520. На внебиржевом рынке Лондона курс утром подскакивал до 7,49 лиры за доллар.

С начала мая турецкая валюта обесценилась на 3,5%, с начала года - на 22%, став одной из худших среди аналогов на развивающихся рынках, передает finanz.ru.

Поддерживать валютный рынок пытается турецкий ЦБ, однако запасы долларового «пороха» близки к обнулению. При валютных резервах в 53 млрд долларов, чистые ЗВР Турции (минус обязательства центрального банка) составляют всего 25 млрд долларов. С начала года они упали на 15 млрд долларов, или 40%.

Живущая с хроническим дефицитом платежного баланса и торгового баланса и значительным внешним долгом, выплаты по которому составят 170 млрд долларов в этом году, Турция столкнулась с коллапсом туристической отрасли, за счет которой ее экономика получала львиную долю доходов в иностранной валюте.

ЦБ Турции с 2018 года проводит политику снижения процентных ставок под давлением президента Реджепа Эрдогана и его нетрадиционных представлений о монетарной политике. По мнению Эрдогана, высокие ставки разгоняют инфляцию, а не гасят ее, как считает современная экономтеория.

«Они хотят всего и сразу - низких ставок и стабильной валюты, но при этом не имеют резервов», - удивляется управляющий активами North Asset Management Питер Кизлер.

«Чиновники надевают маску уверенности, обращаясь к рынку, но рынок начинает понимать, что король голый», - говорит главный валютный стратег Jefferies LLC Брэд Бретчел.

В прошлый четверг, 1 мая, турецкий ЦБ предпринял попытку директивно ограничить спекуляции с лирой, снизив для банков лимит на валютные операции с нерезидентами до 0,5% от капитала. Ранее норматив составлял 1%, а в начале года - 10%.

Но это только усилило распродажу. «Лира продолжит слабеть, до тех пор пока у рынка не развеются сомнения в способности центробанка защитить ее», - говорит главный прогнозист Economist Intelligence Unit Агат Демарис.

Турции нужна внешняя помощь в виде вливаний твердой валюты, считает Демарис. Но Эрдоган решительно отказывается обращаться к Международному валютному фонду и на прошлой неделе назвал «глупцами» тех, кто высказывал подобные идеи.

«Мы приближаемся к точке невозврата», - говорит аналитик Commerzbank во Франкфурте Антье Прэкфке. Поддержать лиру могла бы своп-линия от Федеральной резервной системы США.

ФРС открыла возможность получать доллары в неограниченном объеме для центробанков некоторых развивающихся стран, в том числе Мексики и Бразилии. Но для Турции долларовый спасательный круг пока недоступен. «Фед нежелает помогать из-за высокой политизации турецкого ЦБ», ставшего «игрушкой» в руках Эрдогана, отмечает Демарис.

Начало туристического сезона не сулит турецкой экономике ничего хорошего: впереди полноценный обвал сектора, который усугубит положение лиры, считает эксперт.


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