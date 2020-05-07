закрыть
7 мая 2020, четверг, 21:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Центральную больницу Бобруйска поступает много солдат

  • 7.05.2020, 19:33
  • 4,177
В Центральную больницу Бобруйска поступает много солдат

Больница переполнена.

Читатели из Бобруйска пишут телеграм-канал “Баста!”, что в Центральную больницу, которая полностью отдана под зараженных Covid-19 и пневмонией, поступает много солдат.

"Бобруйская центральная больница состоит из двух зданий. Здание первое – инфекционка, четыре этажа, оно забито "короной" полностью. Второе здание - сама больница. Оно полностью занято пациентами с пневмонией. Если на кого-то приходит положительный тест на коронавирус, переводят в инфекционку. Поступает очень много солдат", - пишет читатель.

Ранее наши источники сообщали о вспышке Covid-19 в 83-ем отдельном инженерно-аэродромном полку ВВС, который размещается в Бобруйске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая