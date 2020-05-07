В Центральную больницу Бобруйска поступает много солдат
- 7.05.2020, 19:33
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Больница переполнена.
Читатели из Бобруйска пишут телеграм-канал “Баста!”, что в Центральную больницу, которая полностью отдана под зараженных Covid-19 и пневмонией, поступает много солдат.
"Бобруйская центральная больница состоит из двух зданий. Здание первое – инфекционка, четыре этажа, оно забито "короной" полностью. Второе здание - сама больница. Оно полностью занято пациентами с пневмонией. Если на кого-то приходит положительный тест на коронавирус, переводят в инфекционку. Поступает очень много солдат", - пишет читатель.
Ранее наши источники сообщали о вспышке Covid-19 в 83-ем отдельном инженерно-аэродромном полку ВВС, который размещается в Бобруйске.
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