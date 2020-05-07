В Центральную больницу Бобруйска поступает много солдат 7.05.2020, 19:33

4,177

Больница переполнена.

Читатели из Бобруйска пишут телеграм-канал “Баста!”, что в Центральную больницу, которая полностью отдана под зараженных Covid-19 и пневмонией, поступает много солдат.

"Бобруйская центральная больница состоит из двух зданий. Здание первое – инфекционка, четыре этажа, оно забито "короной" полностью. Второе здание - сама больница. Оно полностью занято пациентами с пневмонией. Если на кого-то приходит положительный тест на коронавирус, переводят в инфекционку. Поступает очень много солдат", - пишет читатель.

Ранее наши источники сообщали о вспышке Covid-19 в 83-ем отдельном инженерно-аэродромном полку ВВС, который размещается в Бобруйске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.