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В Гомеле задержали участников стихийного митинга

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  • 7.05.2020, 19:47
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В Гомеле задержали участников стихийного митинга

Они скандировали: «Стоп, таракан!».

Стихийная акция в поддержку задержанного блогера Сергея Тихановского прошла вечером 7 мая на площади Ленина в центре Гомеля. На нее собралось несколько десятков человек, передает euroradio.fm.

Когда милиционер стал призывать их разойтись, участники собрания начали скандировать: «Стоп, таракан!». Акция закончилась массовым задержанием участников.

Тихановского задержали 6 мая около Могилева. На следующий день пресс-служба МВД заявила, что блогера задержали для отбывания административного ареста.

На акции в поддержку Тихановского в Минске 6 мая задержали 19 человек.


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