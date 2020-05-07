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Ученые обнаружили древнейшее пиво в Европе

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  • 7.05.2020, 20:02
Ученые обнаружили древнейшее пиво в Европе

Пивоварня была построена в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Австрийские ученые разработали новый метод обнаружения следов солода в археологических находках и с его помощью попытались выяснить, когда в Европе начали варить пиво. В результате им удалось найти, вероятно, древнейшую в Европе пивоварню, которая была построена в четвертом тысячелетии до нашей эры, сообщает "Популярная механика".

В процессе изготовления пива необходимо превратить крахмал в алкоголь. Для этого используется солод, который получают, проращивая семена злаков. В процессе проращивания содержащийся в зернах крахмал образует мальтозу, обладающую способностью к брожению.

Ученые нашли следы древнейшего пива в Европе фото: Популярная механика

Следы древнего солода находили уже в Египте, Ираке и Израиле, где была найдена древнейшая в мире пивоварня, возраст которой оценивается в 13 тысяч лет. Вместе с тем, остатки ферментированных семян хорошо сохраняются только в сухом климате пустынь, а в других климатических зонах найти что-то подобное не удавалось.

Теперь же ученым из Австрийской академии наук удалось решить эту проблему. Во время проращивания у семян происходит истончение стенок клеток алейронового слоя, покрывающего эндосперм. Клетки эти настолько стабильны, что сохраняются даже после измельчения, перемалывания и карбонизации. Этим свойством и воспользовались ученые.

Они подвергали карбонизации пророщенные семена ячменя, а потом с помощью растрового электронного микроскопа сравнивали свои образцы с образцами из Египта и Израиля, выявив схожее истончение стенок алейроновых клеток. Причем то, что египетские образцы имеют отношение к пивоварению известно доподлинно — этот факт подтвержден различными другими находками.

Затем ученые проверили те же свойства, сравнив образцы с "хлебоподобными объектами", найденными на неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии. Оказалось, что солод из одной из стоянок в Германии был измельчен, добавлен в жидкость, а затем сгустился на огне и в конечном итоге карбонизировался.

Ученые точно не могут сказать, было ли это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива. Вместе с тем, они считают, что им удалось найти древнейшую в Европе пивоварню.


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