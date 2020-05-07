закрыть
7 мая 2020, четверг, 21:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус в Минске: новые данные

3
  • 7.05.2020, 20:08
  • 6,552
Коронавирус в Минске: новые данные
иллюстрационное Фото: nationalinterest.org

Вирус атакует белорусские школы и гимназии.

Новые случаи Covid-19 в Минске, о которых сообщают наши читатели. Заражение обнаружено в средних школах №26 и №111. Из-за вспышки коронавируса в гимназии №29, которой мы писали вчера, 11 учителей отправлены на карантин.

"Минск, ЖЭС№112, улица Горецкого, 43. Covid-19 нашли у менеджера. На данное время он уже госпитализирован. В бухгалтерии экономист - контакт первого уровня, её муж с коронавирусом, тоже госпитализирован. Вчера приезжали обрабатывали здание. Учреждение работает в штатном режиме", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"В школе №26 Минска коронавирус подтверждён у ученика. Учителям поручено собирать информацию о контактах первого уровня и рекомендовать самоизоляцию учителям, детям и их родителям, которые относятся к контактам", - сообщает подписчик.

"Минск школа №111, улица Гашкевича, 12. У учительницы группы продлённого дня подтверждён короновирус, она на больничном. Детей отправили по домам, много контактов первого и второго уровней", - пишет читатель.

"Сегодня в дома №17 и №23 на проспекте Газеты "Звязда" приезжали медики в защитных костюмах, проверяли людей", - сообщает очевидец.

"Минск, гимназия №29 на улице. Мельникайте, 13. На карантин отправлено 11 учителей как контакты первого уровня", - пишет читатель.

"Минск, улица Папанина, 18. Есть заболевший. Приезжают медики в противочумных костюмах проверяют", - сообщает подписчик.

"Ограничен проход через 1-ю городскую клиническую больницу. На входе стояла милиция. По улице Бровки целый день ездили "скорые" в Центр гигиены и эпидемиологии", - пишет сотрудник больницы.

"Сегодня две подруги обратились в поликлинику №26 Минска, перед этим сидели дома с температурой, насморком, ломотой тела. Одна их них работает на "Галантэе", где уже давно имеются больные с коронавирусом. Вчера у обеих исчезло обоняние и вкус.

В поликлинике с них посмеялись, направили на общие анализы. Сегодня брать отказались, хотя это было утром. Одна поехала на работу, вторая сидит дома. Никаких тестов делать им не собираются. Дома температура 37,2", - сообщает жительница Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая