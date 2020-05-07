Коронавирус в Минске: новые данные 3 7.05.2020, 20:08

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иллюстрационное Фото: nationalinterest.org

Вирус атакует белорусские школы и гимназии.

Новые случаи Covid-19 в Минске, о которых сообщают наши читатели. Заражение обнаружено в средних школах №26 и №111. Из-за вспышки коронавируса в гимназии №29, которой мы писали вчера, 11 учителей отправлены на карантин.

"Минск, ЖЭС№112, улица Горецкого, 43. Covid-19 нашли у менеджера. На данное время он уже госпитализирован. В бухгалтерии экономист - контакт первого уровня, её муж с коронавирусом, тоже госпитализирован. Вчера приезжали обрабатывали здание. Учреждение работает в штатном режиме", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"В школе №26 Минска коронавирус подтверждён у ученика. Учителям поручено собирать информацию о контактах первого уровня и рекомендовать самоизоляцию учителям, детям и их родителям, которые относятся к контактам", - сообщает подписчик.

"Минск школа №111, улица Гашкевича, 12. У учительницы группы продлённого дня подтверждён короновирус, она на больничном. Детей отправили по домам, много контактов первого и второго уровней", - пишет читатель.

"Сегодня в дома №17 и №23 на проспекте Газеты "Звязда" приезжали медики в защитных костюмах, проверяли людей", - сообщает очевидец.

"Минск, гимназия №29 на улице. Мельникайте, 13. На карантин отправлено 11 учителей как контакты первого уровня", - пишет читатель.

"Минск, улица Папанина, 18. Есть заболевший. Приезжают медики в противочумных костюмах проверяют", - сообщает подписчик.

"Ограничен проход через 1-ю городскую клиническую больницу. На входе стояла милиция. По улице Бровки целый день ездили "скорые" в Центр гигиены и эпидемиологии", - пишет сотрудник больницы.

"Сегодня две подруги обратились в поликлинику №26 Минска, перед этим сидели дома с температурой, насморком, ломотой тела. Одна их них работает на "Галантэе", где уже давно имеются больные с коронавирусом. Вчера у обеих исчезло обоняние и вкус.

В поликлинике с них посмеялись, направили на общие анализы. Сегодня брать отказались, хотя это было утром. Одна поехала на работу, вторая сидит дома. Никаких тестов делать им не собираются. Дома температура 37,2", - сообщает жительница Минска.

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