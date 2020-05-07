закрыть
7 мая 2020, четверг, 21:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Нидерландах привели доказательства, как карантин помог сдержать вирус

  • 7.05.2020, 20:15
  • 2,042
В Нидерландах привели доказательства, как карантин помог сдержать вирус

Органы здравоохранения Нидерландов опубликовали статистику.

Органы здравоохранения Нидерландов обнародовали отчет о том, как ограничительные меры помогли сдержать вирус.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Национального института общественного здоровья RIVM.

Институт сделал анализ на основе статистики госпитализации больных с коронавирусом. Анализ показывает, что наибольшее количество больных коронавирусом из тех, что были госпитализированы (количество на 100 000 населения), заболели в период с 16 по 22 марта (12-я неделя). Со следующей недели, количество госпитализаций постепенно пошло на спад.

График RIVM: количество госпитализированных с коронавирусом на 100 000 населения.

Примечательно, что этот период стал "пиковым" для всех регионов страны, хотя количество случаев в них существенно отличалось.

Первые ограничения в связи с эпидемией начали вводить 12 марта – людей попросили максимально оставаться дома, начали отменять события. Школы, рестораны и клубы закрыли только 15 марта. Соответственно, люди, которых госпитализировали 16-22 марта, заразились еще до введения карантина.

"Эти показатели свидетельствуют, что меры, принятые правительством для сдерживания эпидемии COVID-19, оказались эффективными", - отмечается в отчете.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая