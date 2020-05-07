Жители Мяделя: В городе от СOVID-19 каждый день умирают четыре-пять человек 1 7.05.2020, 20:30

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Медики вынуждены изолироваться в спорткомплексе.

Жители Мяделя Минской области пишут о том, что в их городе ежедневно от Covid-19 умирают по четыре-пять человек. Медики вынуждены изолироваться в спорткомплексе, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Мядель. По четыре-пять умерших ежедневно отправляют в морг. Медики, которые работают с ковидными, отдельно живут в спорткомплексе, чтобы не контактировать ни с кем. В больнице - около сотни человек со всего района", - пишет читатель.

"Очень много зараженных из Мяделя, Нарочи и окрестных деревень. Умершие тоже есть, каждый день увозят. Один из первых очагов – санаторий "Белая Русь", теперь уже зараженных свозят и из других санаториев. Работники, которые там работали – многие из них из деревень возле Нарочи – контакты первого уровня. У многих симптомы, но нет тестов, поэтому пока пневмония", - пишет сотрудница больницы в Мяделе.

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