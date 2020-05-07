Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ 3 7.05.2020, 20:43

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Также экс-президент Грузии войдет в состав Национального совета реформ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича главой Исполнительного комитета реформа (при согласии)», — гласит указ президента Украины № 169/2020.

Саакашвили назначен главой исполкома, а украинский предприниматель Александр Ольшанский– его заместителем, оба – по согласию.

Руководитель комитета реформ и его заместитель войдут в Национальный совет реформ – консультативно-совещательный орган при президенте по вопросам стратегического планирования и внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

Согласно указу Зеленского, Саакашвили поручается:

инициировать заседания Национального совета реформ и рассмотрение на таких заседаниях вопросов по отдельным направлениям реформ;

обеспечивать выполнение задач, возложенных на комитет;

представлять комитет во взаимодействии с другими вспомогательными органами и службами, созданными президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, другими организациями;

представлять решения Национального совета реформ органам исполнительной власти, местного самоуправления, политическим партиям, общественным объединениям и средствам массовой информации;

разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности Национального совета реформ, Исполнительного комитета и представлять их в установленном порядке на рассмотрение главе государства;

образовывать рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, мониторинга внедрения и эффективности реализации в Украине реформ, достижения целей реформ, хода выполнения решений Национального совета реформ, формировать персональный состав таких рабочих групп.