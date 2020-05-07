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«Проститься с мужем не смогла, мы с детьми ждем анализы на коронавирус»

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  • 7.05.2020, 20:54
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«Проститься с мужем не смогла, мы с детьми ждем анализы на коронавирус»
иллюстрационное Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске простились с 38-летним фельдшером.

Алексей умер в больнице 5 мая, в справке о смерти стоит COVID-19. Сегодня близкие и коллеги проводили мужчину в последний путь.

— Алексея разрешили похоронить на Западном кладбище в закрытом гробу. Я проститься с мужем не смогла, мы с детьми на изоляции, ждем анализы на коронавирус, — рассказывает tut.by Олеся, жена умершего фельдшера Алексея. — На кладбище приехали коллеги на пяти машинах скорой помощи, включили сирены и так провели мужа в последний путь. Прощалась с ним вся бригада, заведующая подстанцией. Они столько лет проработали вместе!

В конце апреля фельдшер скорой Алексей почувствовал себя плохо, обратился в поликлинику, и ему сразу диагностировали двустороннюю пневмонию, еще через несколько дней — коронавирус.

Видео: Баста!

— Первые дни я разговаривала с мужем чуть ли не каждый час, когда ему стало совсем плохо, сказал: «Ты уже не звони, мне тяжело разговаривать». А третьего мая… Его перевели в реанимацию, говорили, все стабильно. А что было там — не знаю, телефона уже не было, — рассказывала ранее Олеся.

2 мая стало известно, что у Алексея подтвержден коронавирус. В тот же день он почувствовал себя хуже, а через три дня скончался в реанимации. Как говорит его жена: «Алексей 18 лет отдал скорой помощи».


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