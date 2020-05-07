Польша добилась включения в итоговую декларацию ЕС-Япония положения об агрессии РФ в Украине 7.05.2020, 21:01

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Декларация возлагает ответственности России за конфликт в Украине.

Польша во главе ряда государств продвинула несколько положений итоговой декларации саммита Евросоюз-Япония, в которых говорится об ответственности России за конфликт в Украине. Об этом сообщила специальный корреспондент «Польского Радио» в Брюсселе Беата Пломецкая.

По ее словам, не все участники саммита были согласны с резкими формулировками в адрес РФ. Тем не менее, Польша, поддерживаемая странами Балтии, а также Финляндией, Швецией, Нидерландами и Данией, настояла на включение в декларацию положения о российской агрессии в Украине.

В итоге был согласован компромиссный текст, в котором говорится о незаконной аннексии Крыма, отказе Евросоюза когда-либо эту аннексию признать, а также ответственности России за начало конфликта в Украине.