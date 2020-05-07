закрыть
7 мая 2020, четверг, 21:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша добилась включения в итоговую декларацию ЕС-Япония положения об агрессии РФ в Украине

  • 7.05.2020, 21:01
Польша добилась включения в итоговую декларацию ЕС-Япония положения об агрессии РФ в Украине
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Декларация возлагает ответственности России за конфликт в Украине.

Польша во главе ряда государств продвинула несколько положений итоговой декларации саммита Евросоюз-Япония, в которых говорится об ответственности России за конфликт в Украине. Об этом сообщила специальный корреспондент «Польского Радио» в Брюсселе Беата Пломецкая.

По ее словам, не все участники саммита были согласны с резкими формулировками в адрес РФ. Тем не менее, Польша, поддерживаемая странами Балтии, а также Финляндией, Швецией, Нидерландами и Данией, настояла на включение в декларацию положения о российской агрессии в Украине.

В итоге был согласован компромиссный текст, в котором говорится о незаконной аннексии Крыма, отказе Евросоюза когда-либо эту аннексию признать, а также ответственности России за начало конфликта в Украине.


популярное за неделю

Мнение

«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая