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Белорус пытается улететь из Таиланда: Взял билет в рассрочку за почти 3000 рублей, а рейс в Минск отменили

  • 7.05.2020, 21:07
Белорус пытается улететь из Таиланда: Взял билет в рассрочку за почти 3000 рублей, а рейс в Минск отменили

Белорус несколько раз попытался эвакуироваться, но так и не смог.

Александр улетел в Таиланд на зимовку сразу после Нового года, когда новости про коронавирус казались чем-то далеким и даже намеком на нынешние показатели не пахло. После стало тревожнее. Белорус несколько раз попытался эвакуироваться, но так и не смог. И тут появились вести про прямой рейс в Минск. Понятно, ситуация была зыбкой, но Александр все же решил рвануть со своего острова в столицу Таиланда. Правда, уже на месте мужчина узнал об отмене полета, пишет «Онлайнер». В отечественном МИД пояснили ситуацию.

— Эта история длится уже достаточно давно. Эвакуационный полет в Минск оставался рейсом Шредингера: то будет, то не будет. Пару дней назад появилась новость, что все-таки будет 7 мая. Правда, после его перенесли на 8-е.

Александр жил на острове Панган, провинция Сураттани. Это 800 км лету до Бангкока.

— У меня нет никаких претензий к нашему посольству, там работают отличные ребята и на самом деле пытаются о нас как-то позаботиться, но вышло так, что после новостей о финализации списков я решил лететь в Бангкок и оставил свой предоплаченный уютный дом на горе, байк и подружку на острове. Билет «Белавиа» мне стал в чуть меньше чем 3000 рублей. Оформил его в рассрочку. Билет дорогой, но цена кажется адекватной, учитывая все обстоятельства. Я совершал уже парочку попыток улететь «Аэрофлотом» в марте, но ничего не вышло, деньги, соответственно, пока от «Аэрофлота» не вернулись. И я не могу просто за каждую попытку «замораживать» по $1000. Теперь в ЕРИП у меня висит такой вот долг перед «Белавиа». Готов рассчитаться со страной ровно в тот момент, когда сяду в такси в минском аэропорту. Но могу ли я теперь отказаться от этого рейса — я не знаю.

Добравшись до местного аэропорта, даже уже сидя в самолете в тайскую столицу, белорус узнал, что зарегистрировалось только 15 человек и, если до 18:00 не наберется хотя бы 100, ничего не будет.

— Время — 16:20. Мой самолет уже отъезжает от терминала… Странная история. Кто вообще будет регистрироваться на рейс, время которого даже не назначено? Да и никто не знал, что есть какие-то сроки для регистрации. Соответственно, за полтора часа нужное количество не набралось. Я уже был в Бангкоке, когда пришло еще одно письмо, мол, рейс состоится только тогда, когда наберется 140 человек, уже не 100.

Сегодня на сайте нашего консульства появилась следующая информация: «Информируем, что рейс Бангкок — Минск, планировавшийся на 08.05.2020, в указанные сроки, к сожалению, не состоится. Данное решение принято в Республике Беларусь с учетом минимального количества зарегистрировавшихся на рейс пассажиров (порядка 30 при наличии 180 мест) и отсутствием в этой связи экономической обоснованности его организации».

Александр находится в Бангкоке и ждет у моря погоды.

— Стоит брать в расчет, что застрявшие туристы сидят на островах, с которых день пути, что билеты можно купить только за два дня, явно не на завтра, что некоторые провинции Таиланда закрыты и выбраться оттуда тоже не так просто. Если они скажут, что рейс будет завтра, то многие просто не смогут добраться…

В общем, у меня уже рассрочка 3000 рублей. И я не знаю, что делать. Есть ли гарантия, что мы вообще улетим на борту «Белавиа», в компании молчат, информации никакой нет. Или мне брать билет KLM и отправляться в Амстердам? Как настоящий белорус, конечно, обладаю «шенгеном».

За комментарием обратились в «Белавиа». Из офиса авиаперевозчика нас перенаправили в МИД.

— Рейс не состоится, — проинформировал Onliner пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. — В Таиланд планировалось отправить Boeing 737-800 национального авиаперевозчика из расчета 140 заполненных мест. Места были рассчитаны исходя из количества граждан, обратившихся за содействием в эвакуации. Однако регистрацию прошли только 32 пассажира. Они оформили кредитные билеты с рассрочкой до 31 декабря (все эвакуационные рейсы становятся возможными благодаря дотациям государства).

Рейс «Белавиа» был запланирован на 7 мая с прибытием 8-го числа. Причины столь малого количества регистраций нам неизвестны. Возможно, кто-то передумал. Все же у туристов есть вариант добраться в Минск через Амстердам или Хельсинки.

Взимание оплаты исключено, так как услуга не была оказана. При этом посольство Беларуси продолжает работу с гражданами, прорабатывая в том числе и другие альтернативные маршруты для их возвращения на родину.


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