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Помпео предрек Китаю судьбу СССР

  • 7.05.2020, 21:18
Помпео предрек Китаю судьбу СССР
МАЙК ПОМПЕО

Госсекретарь США раскритиковал авторитарный режим в Китае.

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал расследование в отношении происхождения коронавируса. Он раскритиковал действия Китая и сравнил его с СССР во время интервью для радиопередачи Стива Грубера (Steve Gruber Show), текст записи опубликован на сайте Госдепартамента.

Госсекретарь предрек Пекину печальную судьбу в случае его отказа от прозападной политики. «Этот авторитарный режим отличается от нас. (...) Коммунистической партии Китая придется решать, хотят ли они на самом деле стать частью цивилизованного сообщества наций (...) или же они будут заниматься тем же. Мы все знаем историю Советского Союза», — подчеркнул он.

Помпео добавил, что Китай — самый опасный противник Запада, и соревнуется в технологической, военной, торговой и финансовой областях. Он также раскритиковал действия Пекина по борьбе с коронавирусом, посчитав их недостаточными.


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