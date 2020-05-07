В 50-ти организациях и учебных заведениях Лиды обнаружен коронавирус 2 7.05.2020, 21:29

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Список шокирует.

Телеграм-канал “Баста!” получил документ из Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии с перечнем учреждений, организаций, учебных заведений, в которых обнаружены очаги Covid-19. Сканы документа – выше, список приводим ниже.

ПУ «Лидгаз»

«Лидские ЭС» РУП Гродноэнерго

УО « Лидский музыкальный колледж»

УТСУП «Вигасавто»

ОАО «Лидсельмаш»

Магазин оптика «Аякс»

КСУП «Едковский»

ООО «Проектная мастерская»

ГУО «Тарновская СШ»

ОАО «Центр энерого монтаж»

Магазин «Ласточка»

Стройкомплекс УСР г.Дятлово

ГУО «Я/С №31 г.Лида»

ГУО «Лицей №1 г.Лида»

УП «ДитваСТРОЙ»

в/ч 19764

«Лидатермотехника»

Столовая №68 военсервис

ГУО «Я/С №32»

ГЛПС УКП КШП столовая

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

ГУО «СШ №:6 г.Лида»

ОАО СМТ 19

Магазин №15

ГУО «ДЦРР Дитва»

ЧТУП «Зооленд»

ООО «ФОРСНГА»

ОПНБ «Островля»

ОАО «Лидапищеконцентраты»

ОАО ТБЗ «Лидский»

ОАО «Электроизделия»

РУП «Белмедпрепараты»

ЧП «Растбай»

Гипермаркет «Евроопт»

«ВитаПродСервис»

Лидский Лесхоз

Лидское ИМНС

ООО «Алдингрупп»

Локомотивное ДЕПО

ЛГУП ЖКХ

ООО «Автолатэкспресс»

ОАО «Лидский молочный консервный комбинат»

СООО «Белдистар»

СЗАО «Лидпласт-СПб»

УЗ «Лидская ЦРБ»

ОАО «Лидская обувная фабрика»

УО « Лидский музыкальный колледж»

Лидский колледж Гродненского государственного университета им. Я.Купалы

ГУО «СШ №16 г.Лида»

ГУО «Первомайская СШ»

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