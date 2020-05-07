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Украинский профессор рассказал, как коронавирус влияет на организм человека

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  • 7.05.2020, 21:40
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Украинский профессор рассказал, как коронавирус влияет на организм человека

Даже очень качественные аппараты ИВЛ позволяют спасти не более 20–30% тяжелых пациентов.

Сложность лечения пациентов с COVID-19 обусловлена тем, что медики еще окончательно не разобрались с механизмом воздействия коронавируса SARS-CoV-2 на человеческий организм. Этиология пневмонии, которую вызывает коронавирус, еще изучается. Об этом в интервью ZN.UA, рассказал доктор медицинских наук, профессор Владимир Корсунов.

"До сих пор не совсем понятно, каким образом вирус повреждает организм человека, и в каком направлении действовать. Даже очень качественные аппараты ИВЛ в высококвалифицированных отделениях интенсивной терапии позволяют спасти не более 20–30% тяжелых пациентов", – отметил он.

В частности, исследователи изучают механизмы воздействия коронавируса не кровь инфицированного. Оно схоже с действием угарного газа, который вызывает острейшее кислородное голодание организма.

"В нескольких публикациях речь идет о том, что вирус поражает не столько легкие, сколько кровь. Уничтожает гемоглобин, вырезает из его молекулы железо, которое накапливается в легочных макрофагах, клетках иммунной системы. Таким образом запускается мощнейший воспалительный процесс. Так что, возможно, речь идет о химическом пневмоните, а не о вирусном поражении легочной ткани", - пояснил профессор.

"Плюс снижение транспорта кислорода: эритроциты не могут его присоединить, как при отравлении угарным газом, например. Когда угарный газ соединяется с гемоглобином, гемоглобин больше не присоединяет кислород. Это то, что сейчас обсуждается", - добавил он.

Владимир Корсунов подчеркнул, что этот вопрос пока что не до конца изучен и делать окончательные выводы пока что рано.

К тому же, единой клинической картины COVID-19 тоже нет: протекание заболевания у разных пациентов может существенно отличаться.


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