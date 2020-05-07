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«Беллегпром» продаст защитные маски в Россию и Германию

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  • 7.05.2020, 21:50
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«Беллегпром» продаст защитные маски в Россию и Германию

Белорусам маски не нужны?

Предприятия госконцерна «Беллегпром» планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок. Информация об этом размещена на сайте концерна.

Договоренности о поставках за рубеж достигнуты Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением и Центром моды.

Поставки будут осуществлены после отмены запрета экспорта защитных изделий, введенного правительством.

Первая партия будет отправлена в Россию. В Германию планируется поставить миллион масок.

Оба предприятия входят в состав концерна "Беллегпром". БХПО полностью контролируется государством. Основными акционерами Центра моды являются государство в лице «Беллегпрома» и группа из трех частных компаний («Марупэ», «Столичная ресторация» и «Аваланш»), контролируемых бизнесменом Анатолием Садовским.


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