закрыть
8 мая 2020, пятница, 0:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанин купил пакет манки за 2300 белорусских рублей

1
  • 7.05.2020, 22:07
  • 5,167
Минчанин купил пакет манки за 2300 белорусских рублей
Дома мужчина открыл коробку от айфона и обнаружил пакет с манной крупой.
Фото: pixabay.com

Видеофакт.

В начале апреля 2020 года житель Минска лишился крупной суммы наличности из-за мошенников. Подробности обманной сделки рассказали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома, передает kp.by.

В интернете потерпевший минчанин разместил объявление о продаже нового гаджета «iPhone 11 Pro Max». Вскоре с ним связали, и цена, заявленная продавцом, мужчину полностью устроила, так как была сильно ниже рыночной стоимости. Однако этот факт, к сожалению, минчанина не насторожил.

– «Телефон» находился по словам злоумышленников в Лепеле, и продавец предложил потерпевшему приехать за гаджетом лично. Мужчина доверился другу – попросил его при покупке проверить целостность упаковки, заплатить 2300 белорусских рублей, а затем передать айфон с маршруткой в Минск, что товарищ и сделал. Когда телефон доставили в в столицу, мужчину ожидало страшное разочарование – в коробке от 11-го айфона была аккуратно упакована манная крупа, – рассказали в пресс-службе.

Милиция вскоре нашла мошенников, торгующих манкой под видом гаджетов. Ими оказались два минчанина, 24- и 25-летний парни. Сейчас устанавливаются другие потерпевшие от рук дельцов.


популярное за неделю

Мнение

9 мая на трибуне будут стоять только ряженые
9 мая на трибуне будут стоять только ряженые Андрей Санников
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя»
«Слушай, нас начали убивать. Береги себя» Любовь Лунёва
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить
За пострадавших от коронавируса белорусским властям придется ответить Михаил Пастухов
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных
Имя этой персоны станет проклятием в тысячах семей, потерявших своих родных Николай Статкевич