В ООН призвали Беларусь освободить осужденных по статье 328 4 7.05.2020, 22:12

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Заявление опубликованона сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты ООН считают, что из-за роста количества зараженных COVID-19 в Беларуси власти должны немедленно освободить детей и молодых людей, осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Такое заявление опубликовано 7 мая на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека, передает tut.by.

«Правительство Беларуси должно принять срочные меры для защиты здоровья и безопасности лиц, содержащихся под стражей, в частности детей и молодых людей, осужденных на непропорционально долгие сроки заключения — до 12 лет — за преступления, связанные с наркотиками», — сказано в заявлении.

С таким заявлением выступили специальный докладчик по вопросу о правах человека в Беларуси Анаис Марин, председатель рабочей группы по произвольным задержаниям Хосе Антонио Гевара Бермудес, заместители председателя Лейх Туми и Элина Штайнерт, члены рабочей группы Сёнг-Фил Хонг и Сетонджи Роланд Аджови.

Представители ООН отметили, что с детьми следует обращаться так, чтобы это «способствовало развитию чувства достоинства и значимости, с учетом возраста ребенка и желательности содействия его реинтеграции и выполнения им полезной роли в жизни общества».

Эксперты призвали белорусские власти «во что бы то ни стало избежать задержания детей, освободить тех, кто не представляет угрозы для общества, и разработать модели и ответные меры, альтернативные содержанию детей под стражей, что особенно актуально в свете пандемии COVID-19.»

«Правительству следует применить предложенный закон об амнистии ко всем лицам, осужденным за преступления, связанными с наркотиками, особенно к детям и молодым людям», — посоветовали они.