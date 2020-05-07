Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии 16 7.05.2020, 22:18

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иллюстрационное Фото

Им приходится массово распродавать заграничную недвижимость из-за высоких налогов и отсутствия заработков.

Российским звездам приходится массово распродавать заграничную недвижимость из-за высоких налогов и отсутствия заработков на фоне пандемии. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на слова продюсера Андрея Разина.

«Наши артисты нахапали по несколько квартир! И в Лас-Вегасе по три-четыре вложения в недвижимость делали. Раньше многие мечтали старость встретить в Майами, но сейчас осознали: кости надо бросать в России. Все бегут к нам. Вы сейчас увидите полное переселение наших звезд оттуда — сюда», — отметил он.

Продюсер заявил, что у него тоже есть дом в США площадью около тысячи квадратных метров. Он должен платить 89 тысяч долларов в виде налога на недвижимость вместо 44 тысяч долларов, которые вносил ранее. По мнению Разина, никто из звезд не готов будет отдавать такие деньги, поэтому многие лишатся имущества. «Вся их недвижимость за рубежом под огромным ударом, я не удивлюсь, если у них дома просто отберут и раздадут бедным. Распродают сейчас все, но там это никому не нужно», — добавил продюсер.