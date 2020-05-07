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Видеофакт: В некоторых палатах минской больницы лежат по 7-8 человек

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  • 7.05.2020, 22:39
  • 3,862
Видеофакт: В некоторых палатах минской больницы лежат по 7-8 человек
иллюстрационное Фото: 5gkb.by

Видео из отделения 5-ой городской клинической больницы.

Об этом сообщает телеграм-канал “Баста!”.

Видео из отделения 5-ой городской клинической больницы Минска, где лежат коронавирусные больные.

В некоторых палатах находится по 7-8 человек.

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