В Гродно роддомы перепрофилировали под зараженных COVID-19 2 7.05.2020, 22:54

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фото с сайта: rebenok.by

«Чистых» роддомов и родильных отделений больниц в городе не осталось.

Житель Гродно, жена которого на 39 неделе беременности, пишет, что "чистых" роддомов и родильных отделений больниц в городе не осталось, пишет телеграм-канал “Баста!”.

"Гродненский роддом ранее перепрофилирован под заражённых Covid-19, - пишет он. - Сказали, что всем беременным жительницам города придется рожать в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП), так как там якобы "чистая" зона.

Сегодня моей жене позвонила знакомая, которая работает медсестрой в БСМП и сообщила , что уже в этой больнице два человека - с подозрением на Covid-19!

Моя жена на 39 неделе беременности, соответственно я очень обеспокоен тем, что в Гродно для беременных женщин "чистых" больниц уже нет. Есть опасность заражения беременных и новорожденных!

Меры по предотвращению возможного заражения отсутствуют! Люди в женской консультации №1 в Гродно сидят в очередях на коридоре. Прием осуществляется не по предварительной записи, а по живой очереди

Привез жену на прием, сижу в машине жду , чтобы лишний раз не заходить в учреждение. На входе проверяют температуру и настоятельно требуют обработку рук дезинфицирующим средством. 60 процентов людей из этого учреждения выходят и входят без масок".

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