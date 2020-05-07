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Умер настоятель минского храма Марии Магдалины

  • 7.05.2020, 22:30
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Умер настоятель минского храма Марии Магдалины
фото с сайта: pravminsk.by

Его супруга и сын в больнице.

В среду, 6 мая, после тяжелой болезни умер настоятель прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Минске протоиерей Иоанн Хорошевич, которому было 87 лет. Он был старейшим клириком Минской епархии.

Чем болел священник, не сообщается. Но в последнее время он находился в больнице. Можно только предполагать, чем заболела семья священника.

- Похороны пройдут 8 мая. К сожалению, такое Божие испытание, как болезнь, коснулось его супругу, матушку Марию, и сына Владимира. Они сейчас в больнице, проходят курс лечения. Слава Богу, они идут на поправку, - рассказали kp.by близкие священника.

Хорошевич известный в Беларуси священник, который был удостоен многих наград. В этом году ему присудили премию президента «За духовное возрождение».

- Трудами протоиерея Иоанна Хорошевича восстановлен один из красивейших храмов города Минска - храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. Протоиереем Иоанном была проделана огромная работа по украшению интерьера храма и благоустройству прилегающей к нему территории, а спустя немного времени построена крестильная церковь в честь святого Иоанна Предтечи, - сообщается на сайте Белорусской православной церкви.

Кроме того, в 98-м году стараниями священника возле храма святой Марии Магдалины появилась часовня в честь Собора Белорусских святых. В прошлом году под руководством протоиерея Иоанна Хорошевича было построено здание приходского Дома духовного просвещения.

- Это человек-эпоха. Он очень уважаемый священник, как среди духовенства, так и среди верующих, - говорит зампредседателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Евгений Громыко. - При этом отец Иоанн был скромным.

К слову, отец Иоанн, будучи в солидном возрасте, пошел снова учиться. В прошлом году окончил Минскую духовную академию и получил степень магистра богословия.

- Преподаватели и митрополит удивлялись его желанию учиться. Но он так хотел. Был очень активным! Учился на дневном, ходил на лекции. И преподавали у него те, кого он сам когда-то отправлял учиться в семинарию, - рассказали в Минской духовной академии.

Митрополит Филарет и митрополит Павел выразили соболезнования в связи с кончиной Иоанна Хорошевича.

Митрополит Филарет в своем соболезновании благодарит отца Иоанна за то, что тот всегда был рядом.

- Спасибо тебе, родной, за то, что всегда, во всех жизненных обстоятельствах ты был со мной как сослужитель, соратник, помощник. Ты был рядом, когда Церковь была гонима сильными мира сего; ты был рядом, когда все возрождалось; ты был рядом, когда все устроилось; ты был рядом, когда история призвала новых делателей в виноградник Божий.

Близким священника митрополит Филарет пожелал выздоровления.

- Матушке Марии Игнатьевне (супруга священника. - Ред.) и отцу Владимиру молитвенно желаю сил в борьбе с недугом и скорейшего выздоровления.


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