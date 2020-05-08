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Трамп назвал причину утечки коронавируса из лаборатории Уханя

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  • 8.05.2020, 7:33
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Трамп назвал причину утечки коронавируса из лаборатории Уханя
ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Президент США выступил в Белом доме перед журналистами.

Президент США Дональд Трамп предположил, что пандемия COVID-19 началась из-за некомпетентности в КНР, сообщает ria.ru.

Выступая в Белом доме перед журналистами, Трамп высказал предположение, что вирус COVID-19 мог "вырваться" из лаборатории Уханьского института вирусологии из-за некомпетентности персонала из-за человеческого фактора.

"Что-то произошло. Либо они совершили ужасную ошибку... Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Пандемия коронавируса началась в Китае, но наиболее пострадавшей страной с наибольшим числом заболевших и умерших остаются США. Ранее госсекретарь Майк Помпео предположил, что вирус мог "убежать" из лаборатории в Ухане, где изучают коронавирусы. КНР отрицает обвинения.


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