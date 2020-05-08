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«Из-за коронавируса дети не были на похоронах родителей, которые умерли в один день»

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  • 8.05.2020, 7:55
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«Из-за коронавируса дети не были на похоронах родителей, которые умерли в один день»
Фото из открытых источников

История семейной пары из села под Лунинцем.

16 апреля в деревне Ракитно, что недалеко от Лунинца, умерла семейная пара: утром скончался 83-летний Иван Видникевич, позже уже в больнице умерла его 87-летняя жена. Вскоре в больницу попал их 47-летний сын Александр, председатель сельсовета - он жил с родителями в одном доме, сообщает kp.by.

- Мужчина, о котором вы говорите, давно болел, был лежачим. В тот же день, когда он умер, стало плохо и его жене - проблемы с сердцем. Выходит, прожили всю жизнь вместе и умерли в один день. То, что пишут, мол, их хоронили в закрытых гробах, - неправда, - рассказала «Комсомолке» главврач Лунинецкой ЦРБ Светлана Хлебус.

Она подтвердила, что у Александра Видникевича, сына умершей пожилой пары, был выявлен коронавирус. Мужчина уже выписан домой. Его сестра тоже госпитализирована, она по-прежнему в больнице.

- У него была двухсторонняя пневмония, с ней он и попал в больницу. Больше ничего не знаем, вот придет на работу - и сам расскажет, - говорят в сельсовете. На рабочем месте Александра Ивановича ждут не раньше следующей недели, 11 мая.

- После больницы его отправили на карантин. Все нормально у него, чувствует себя хорошо.

Сельчане говорят, что на похоронах Анны и Ивана Видникевичей почти не было людей.

- Поминального обеда не было, никто из чужих на похороны не ходил, только их семья. Это раньше, когда кто-то умирал, полная хата людей соберется, а сейчас никого не было, - удивляется жительница деревни Анна. - Иван давно болел, не вставал, а жена его в воскресенье еще на рынке яйца продавала, а уже в четверг умерла...

Еще одна сельчанка, с которой мы поговорили, подтверждает, что соседи побоялись массового скопления людей и не пошли провожать супругов в последний путь.

- Саша и его сестра в это время лежали в больнице - их не отпустили на похороны. Еще одна их сестра живет в соседней деревне, в Яжевках. Олин муж был дома на самоизоляции, его даже милиция оштрафовала на несколько базовых, потому что из дома куда-то вышел.

В Ракитно переживают за председателя сельсовета, который в один день потерял обоих родителей.

- Он очень хороший человек, спокойный. Людям помогает, никогда не отказал, - рассказывает женщина, которая живет неподалеку. - Сейчас страшно и за себя, за свою семью - у нас и почтальонка в больнице лежала с пневмонией, и еще несколько человек. У меня бабушка старенькая, 75 лет, за нее страшно. Никуда не выходим - только в магазин или ларек молока с хлебом купить. Даже с соседями на расстоянии разговариваем.

1 мая на сайте газеты «Лунінецкія навіны» появился видеорепортаж из местной больницы. Специалисты рассказали, что в Лунинецкой ЦРБ перепрофилировано 210 коек, на тот момент было занято 177 (речь идет не только о пациентах с коронавирусом), в реанимации на аппаратах ИВЛ находились 5 человек. Сколько человек заразились коронавирусом в районе, в Лунинецком районном центре гигиены и эпидемиологии говорить отказались.


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